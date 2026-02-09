為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    販毒集團「埋包藏寶」降低被逮風險 資深刑警：典型死轉手模式

    2026/02/09 15:35 記者王冠仁／台北報導
    台北市刑警大隊今天宣布瓦解以29歲呂姓男子為首的販毒集團，他們將毒品以「埋包藏寶」的方式，來運送、分裝、販賣，就連買家要取得毒品，也必須自己去「挖寶」。圖為警方到山區挖出毒品。（記者王冠仁翻攝）

    台北市刑警大隊今天宣布瓦解以29歲呂姓男子為首的販毒集團，這組販毒集團最特別之處，在於他們將毒品以「埋包藏寶」的方式，來運送、分裝、販賣，就連買家要取得毒品，也必須自己去「挖寶」。對此，一名資深刑警表示，這種手法其實就是「死轉手」，能夠大幅降低雙方碰面、交付時被查緝的風險。

    偵辦此案專案小組表示，呂嫌相當細心、狡猾，為避免旗下成員「埋包藏寶」時被人跟蹤不自知，當毒品從境外入境、埋放在新竹與苗栗山區後，他並不會立刻派人去挖出來，而是會刻意等待7至10天以上，再派人挖取。

    除此之外，呂也並非與買家交易後才派人去埋藏毒品，他是事先指示成員，將小包裝的毒品埋放在公園等地，待買家付款，他再提供相關埋藏資訊讓買家自己去挖出毒品，想藉此來徹底斷絕遭警方查緝風險。

    專案小組成員說，呂相當大膽，他看準在市區、鬧區中的公園，一般人並不會刻意去挖掘土壤；為了避免毒品埋進土中受雨水、土壤影響，其毒品都會以完全密封的塑膠膜封裝。至於埋藏毒品的時間，則大多派員在深夜、凌晨等公園人潮冷清時下手。

    在此案中，台北市的社子公園、塔城公園、前港公園、海光公園等處，甚至是士林夜市旁的空地，都曾被埋藏毒品。

    資深刑警說，「轉手」發源於軍事情報單位，常指情報交換手法；「死轉手」則是把情資放在某個約定地點，雙方從頭到尾都不碰面的情形下，由接手者直接取走。近來有不少毒販、詐騙份子都會用這種方式交付款項或毒品；2016年震驚全台的一銀盜領案，相關犯嫌也是透過此方式轉移贓款。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    此案中，台北市的社子公園、塔城公園、前港公園、海光公園等處，甚至是士林夜市旁的空地，都曾被埋藏毒品。（記者王冠仁翻攝）

