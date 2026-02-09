6000元賣手機門號 警察找上門才知成了恐嚇勒索冤大頭

男子賣手機門號成了恐嚇勒索犯罪替死鬼。（情境照）

高雄市魏姓男子異想天開，將手機門號以6000元代價賣給不明人士，被歹徒利用做為恐嚇勒索電話，警察找上門才知事情大條，被依恐嚇取財的冤大頭，橋頭地院依幫助犯恐嚇取財未遂罪，判處2個月徒刑，並追繳6000元不法所得，可上訴。

判決指出，魏姓男子前年6月12日後某時，在桃園火車站前，以6000元之代價，將其向臺灣大哥大申辦之行動電話號門號之SIM卡，提供予真實姓名年籍不詳之成年男子使用。

請繼續往下閱讀...

前年11月9日經營診所的蔡姓男子收到魏男手機電話，並恫稱：「如果不想在網路上紅的話，就乖乖交錢了事，現在要P圖改圖很容易，民眾很容易就相信，你如果不想在IG、Facebook、Threads上身敗名裂的話，就乖乖配合」，還傳送「想紅 好吧 20不處理我也沒辦法了，楊跟你的診所準備收匿名信件吧」、「這個王八sim卡今天就會丟了，我們只等你兩天…自己好好考慮」，蔡男心生畏懼，直接報警處。

警方循線找到魏男，他才知手機被當成恐嚇勒索工具，法官考量被告坦承犯行，兼衡犯罪動機、手段、目的、對於法益所生危害，自陳高中肄業程度，依幫助犯恐嚇取財未遂罪，判處2個月徒刑，如易科罰金6萬元，並追繳6000元犯罪所得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法