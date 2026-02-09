為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    進口越南「鱷魚」未獲授權服飾批發商挨告 法官判2月徒刑

    2026/02/09 14:44 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院審理後，認定馮男違反商標法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審理後，認定馮男違反商標法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    在台中開設服飾批發公司的馮姓老闆前年在越南購買「Crocodile」（鱷魚）商標外套，進口到我國。但該批商品，並未獲得新加坡商鱷魚國際私人有限公司授權，被關務人員攔查後，認定為仿冒品，商標權人代理人也對馮男提出告訴。基隆地院審理後，認定馮男違反商標法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

    檢察官查出，馮男明知越南購入的「Crocodile」（鱷魚）商標外套，並未取得商標權人同意，竟輸入仿冒商標商品達60件。報關行於前年底報關進口後，被關務署人員查出異狀，發現該批仿冒商標商品，通知商標權人代理人，對馮男提告。

    馮男向檢察官承認，確實有從越南進口該批外套到國內，且未取得商標權人同意。檢察官偵訊後，依違反商標法中的意圖販賣而輸入侵害商標權之商品罪，將馮男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理期間，馮男也承認犯行，但堅決否認有販售牟利意圖。法官認為，馮男意圖販賣而輸入侵害商標權商品，已對商標權人潛在市場利益造成侵害，考量其犯後態度、素行、手段及侵害商標權商品數量與該批商品尚未流出造成實際損害等情狀，判處馮男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，侵害商標外套60件，宣告沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播