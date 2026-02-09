為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭透天厝暗夜惡火2房客喪命 起火點疑在1樓房間

    2026/02/09 14:16 記者江志雄／宜蘭報導
    消防人員昨晚到失火的透天厝救火時，屋內已全面燃燒。（圖由讀者提供）

    消防人員昨晚到失火的透天厝救火時，屋內已全面燃燒。（圖由讀者提供）

    宜蘭市延平路1棟3層樓出租透天厝昨晚發生大火，造成2名男性房客命喪火窟，宜蘭縣消防局火調科今天（9日）勘驗火場，研判起火點在1樓房間彈簧床床尾，已採集跡證送交消防署鑑定，調查起火原因。

    據了解，失火的透天厝隔成5間房間出租，最多有6名房客入住，其中4人陸續退租，目前剩下2名房客，分別住在1樓及3樓房間，屋內採木板裝潢，昨晚起火後，火勢一發不可收拾。

    宜縣消防局昨晚8點51分獲報，調動7個分隊人力投入救火，消防人員到時，火場烈焰沖天，屋內全面燃燒，發出「砰！砰！」聲響，火舌延燒到隔壁民宅，鄰居1對老夫妻見到熊熊火光，及時逃到屋外躲過一劫。

    失火透天厝迅速陷入火海，住在1樓的69歲林姓男子，因中風行動不便，疑似走避不及不幸罹難，9點25分被尋獲時全身焦黑，失去生命徵象，另外，住在3樓的52歲劉姓房客不見蹤影，傳出受困火場。

    消防人員9點57分控制火勢後逐層搜索，10點13分在3樓找到已燒成焦屍的劉男，林男及劉男由救護車送醫急救，均到院前死亡。林男已由家屬確認身分，劉男擔任園藝公司除草工，弟弟從外縣市趕到宜蘭認屍。

    火勢撲滅後，透天厝1到3樓的陳設及家具付之一炬，消防局火調科人員今天進入火場勘驗，初步認定起火點在1樓房間彈簧床床尾，現場無電器或電線燒毀殘骸，火災發生時發出的「砰！砰！」聲響，不排除是高溫下玻璃爆裂聲音，至於現場採到何種跡證，並未進一步說明。火調科表示，起火原因要等到消防署鑑定報告出爐，再進一步釐清。

    宜蘭市延平路透天厝大火造成2名房客喪命，消防局火調科研判起火點在1樓房間。（圖由讀者提供）

    宜蘭市延平路透天厝大火造成2名房客喪命，消防局火調科研判起火點在1樓房間。（圖由讀者提供）

    起火的透天厝，屋內裝潢陳設付之一炬。（圖由讀者提供）

    起火的透天厝，屋內裝潢陳設付之一炬。（圖由讀者提供）

