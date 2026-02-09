為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中回收站輾斃婦人腦漿外溢 無照司機、負責人都判刑

    2026/02/09 13:08 記者陳建志／台中報導
    台中北屯區一家資源回收場，2024年底發生林姓男子操作挖掘機輾斃盧姓婦人意外，台中地院依過失致死判處林男8月徒刑，羅姓負責人6月徒刑。（民眾提供）

    台中北屯區一家資源回收場，2024年底發生林姓男子操作挖掘機輾斃盧姓婦人意外，台中地院依過失致死判處林男8月徒刑，羅姓負責人6月徒刑。（民眾提供）

    台中一名盧姓婦人，2024年底用推車載運紙類回收物到北屯區一家資源回收場，卻遭回收站林姓員工駕駛的挖掘機倒車撞上，盧女當場頭部重創、腦漿外溢不治，台中地院審理時發現，林男竟未領有操作挖掘機合格證照，且未與家屬達成和解，依過失致死判處林男8月徒刑，羅姓雇主則判處6月徒刑，可上訴。

    中檢起訴指稱，林男2016年起受雇於羅姓雇主的資源回收場，負責秤回收物重量、載回收物至回收區堆放，駕駛挖掘機整理回收物等工作，2024年12月20日下午2點多，操作具有迴轉性的挖掘機時，應隨時注意淨空車輛迴轉半徑內的人、物及車輛後方是否有人接近，卻未注意貿然倒車，輾壓在後方欲堆棄紙類回收物的盧姓婦人，造成盧女頭部重創、腦漿外溢當場死亡。

    另羅姓雇主，應注意設置挖掘機、大貨車等設備的資源回收場中，可能因機具作業操作過程或視線死角而產生對周遭人員危害，應使駕駛者負責執行時，確認周遭已無人才能啟動，並應注意於該資源回收場適當位置設置護欄、警示及安全隔離措施，卻疏於未注意管控現場進出人員安全，造成盧女喪命。

    台中地院審理時，林男和羅姓雇主都坦承犯行，並發現林男並未領有操作挖掘機合格檢定資格，審酌因雙方調解金額差距過大，以致調解不成立，依過失致死判處林男8月徒刑，羅姓雇主則判處6月徒刑，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播