    首頁 > 社會

    BMW超跑真的「犁田」！33歲少爺「恍神」後鬧失蹤

    2026/02/09 12:53 記者顏宏駿／彰化報導
    BMW豪華跑車撞進大排水溝。（民眾提供）

    BMW豪華跑車撞進大排水溝。（民眾提供）

    彰化縣大村鄉田間竟有豪華超跑「犁田」！這輛BMW 840i 豪華轎跑新車市價超過500萬元，昨天被人發現整輛車斜插在路旁排水溝中，警方獲報到場時，裡面空無一人。由於類似的豪華超跑，在地方並不多見，不少人推測是「酒駕」肇事，消息火速在地方傳開；警方聯繫車主，車主稱兒子「疲勞駕駛」，一時恍神才肇禍。

    警方獲報趕往現場，發現「車在人不在」，駕駛已先行離開。經警方循線聯繫陳姓車主，車主表示當時車輛是由其33歲兒子駕駛。據陳父轉述，兒子當時是因為「疲勞駕駛」，一時恍神才導致事故發生，所幸人並沒有受傷。由於事發當下是深夜，駕駛自行脫困後便先返家休息，打算等天亮後再處理後續拖吊事宜。

    該輛BMW已由車主聯繫拖吊車成功吊離現場。雖然這起事故並未造成人員傷亡，但警方表示，駕駛在發生交通事故後未依規定報案並留在現場處置，將依涉嫌「肇事逃逸」通知駕駛人到案進一步說明，以釐清確切的事故原因。

    全新BMW 840i逾500萬元，3000cc TwinPower Turbo 直列六缸渦輪增壓汽油引擎（B58），最大馬力約 333-340 hp，最大扭力 51 kgm / 500 Nm。0到100 km/h 加速約 5.4-5.5 秒（實測），適合長途巡航與日常駕馭，平順有力且效率佳，是一部高CP值的豪華跑車。

