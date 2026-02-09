婦人誤信張忠謀自傳廣告被騙3272萬 警逮入境女車手搜出海洛因

警方掌握廖姓女車手從柬埔寨入境，當天持拘票、搜索票將其拘提到案。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區一名陳姓婦人落入投資詐騙陷阱，誤信詐騙集團在網路投放贈送張忠謀自傳廣告，3個月來被騙走3千餘萬元，大安警分局獲報後展開追查，鎖定其中一名廖姓女車手行蹤，前往桃園國際機場逮人時，還發現她夾帶1公斤多毒品海洛因入境，詢後移送偵辦。

大安警分局調查，已退休的70多歲陳婦於去年11月時，在臉書看見台積電創辦人張忠謀「免費贈送2萬本自傳」的廣告，點擊後被加入Line投資群組，詐團成員以高獲利、穩賺不賠等話術洗腦投資，令陳婦深信不疑，陸續與詐團面交高達19次，交付共3272萬元款項，直到今年初陳婦想出金時一再被拖延，才驚覺受騙而報案。

警方指出，本案共有16名車手已陸續到案，其中一名46歲廖姓女車手，負責收取其中一次300萬元款項，經過濾監視影像及追查金流後鎖定其身分，並比對入出境資料，發現她在上月24日出境前往柬埔寨，隨即通報申請境管，並掌握廖女將在上月30日入境。

警方說，廖女當天從桃園機場入境時，專案小組早已部署警力等候，立即持拘票、搜索票將其拘提到案，隨後在託運的行李廂內，搜出以鋁箔包裝偽裝成洗衣粉的毒品海洛因1包（毛重1.415公斤），另查扣手機、印章與現金等證物。

警方詢後，將廖女依違反毒品危害防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准，另持續追查其他共犯。

警方呼籲，標榜穩賺不賠的投資多為詐騙，切勿輕信網路陌生人指示提領、面交或代為攜帶物品出入境，若發現疑似詐騙或毒品情資，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話。

廖女入境時遭到警方逮捕，並搜出她夾藏1公斤多毒品海洛因。（記者陸運鋒翻攝）

