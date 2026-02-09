為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    縱火燒死刺青店夫婦還嗆「出獄殺全家」 許濸雄判無期定讞

    2026/02/09 11:13 記者張文川／台北報導
    屏東20歲男子許濸雄，2023年因與刺青店預約的細故起爭執，竟縱火燒刺青店造成老闆黃姓夫婦死亡，收押在看守所還揚言「出獄要殺他全家、殺警察」；屏東地院國民法庭依殺人等罪將許判處無期徒刑，高等法院高雄分院維持原判，最高法院亦駁回檢、辯上訴定讞。

    判決指出，20歲許男曾3度到屏東市黃姓夫婦經營的刺青工作室紋身。2023年10月27日，他未預約就直接到工作室，被黃男要求離去，雙方發生口角不快。

    許男心生不滿，同月29日凌晨，騎車到加油站購買汽油，再轉往五金百貨行買火柴後，到刺青工作室1樓朝大門外的2輛機車潑灑汽油並點燃，隨即火速離開現場。

    由於火勢猛烈，瞬間波及到工作室，黃姓夫婦睡夢中驚醒，逃避不及，雖被消防人員救出，但皆傷重，同日凌晨5時許，黃妻因一氧化碳中毒及大面積燒傷而死亡，黃男延至同年11月5日死亡。

    一審屏東地院國民法官庭依殺人等罪，將許男判處無期徒刑、褫奪公權終身。

    許上訴坦承客觀事實，但否認意圖殺人﹔檢方則認為許惡性重大，量刑太輕，上訴要求改判死刑。

    高雄高分院審理後，認為一審認事用法，並無不當，駁回兩造上訴；檢辯上訴三審亦被駁回，全案定讞。

