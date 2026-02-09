寒流來襲！彰縣48小時78人急送醫 7人心跳驟停集中在這時

寒流來襲，彰化48小時78人急送醫，其中7人心跳驟停。（資料照）

寒流來襲！彰化縣從2月7日上午8點到今天（9日）上午8點的48小時之間，全縣共有78人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有7位民眾心跳驟停，送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，且幾乎都集中在氣溫最低的時間點；醫師呼籲，冬天保暖非常重要，儘管今天白天過後氣溫逐漸回升，但凌晨至清晨時分氣溫仍低，體感溫度甚至可降至10度以下，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣在短短48小時內就有78件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有7位民眾心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這7人當中，年紀最大的是鹿港鎮83歲婦人，她於前天傍晚被家人發現心跳驟停，緊急送醫急救，年紀最輕的則是花壇鄉60歲男子。

從7人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報的時間點來看，幾乎都集中在中午過後，亦即氣溫開始降低的時間點，且昨晚到今天清晨彰化縣體感溫度一度降至4、5度，溪湖鎮1名80歲婦人與秀水鄉1名73歲男性就在低溫時刻被家人發現倒臥，緊急送醫搶救。

儘管無法確認這78人病因是否與天冷有關，但醫師提醒，凌晨至清晨氣溫仍低，溫差相當大，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

