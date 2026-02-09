台中男車停路邊玻璃全被砸爛 民怒問：是沒政府了嗎？

台中一名王姓男子，昨晚將車停在南區五權南路與忠明南路口，擋風玻璃和車窗全被砸爛，警方獲報全力追緝中。（記者陳建志翻攝）

台中一名王姓男子（33歲），昨晚將車停在南區五權南路與忠明南路口，要開車時才發現前後擋風玻璃、車窗，全被敲破砸爛，趕緊向轄區第三分局報案，警方初步追查，發現疑似是金錢債務糾紛遭人砸車，已鎖定一部自小客車和1名犯嫌涉案，目前全力追緝中，全案依恐嚇罪及毀損罪偵辦。

台中市一名王姓男子，將車停在南區五權南路與忠明南路口，沒想到昨晚10點25分要開車時，發現整輛車的前後擋風玻璃、車窗，全被敲破砸爛，氣得向轄區第三分局報案。

有民眾也在社群網路分享車子車窗全被砸爛的畫面，強調又是一個不平靜的夜晚，台中南區砸車，是沒政府了嗎？

警方表示，獲報後立刻調閱監視器追查，初步發現本案疑似是金錢債務糾紛，目前已鎖定一部自小客車和1名犯嫌涉案，全案依恐嚇罪及毀損罪偵辦。

