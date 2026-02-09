菲籍移工驚魂！邊坡巨石砸擋風玻璃 A柱硬扛救命

菲籍移工看完病回部落，邊坡掉落石砸小貨車A柱硬扛救命。（民眾提供）

43歲菲律賓籍男移工昨（8日）晚間6點多載著生病的62歲同鄉移工由泰安鄉山區至平地就醫，返程途中沿大安產業聯絡道路往永安部落方向行駛，經過2公里處時突然天降落石，邊坡噴落不少比籃球還大落石掉落地面，其中一顆與小貨車前擋風玻璃大小差不多的落石砸中小貨車，幸好小貨車前方A柱硬扛，2名移工並無大礙，不過車輛損毀有待維修。

轄區大湖警方今天表示，事發當時43歲菲律賓籍男移工沿大安產業連落道路往永安部落方向行駛，行經約2公里轉彎處時，突遭落石擊中，造成前擋風玻璃及駕駛座受損。所幸駕駛經救護人員初步檢視無大礙，影響交通動線，警方先行初步排除零星落石，駕駛經檢測無酒精反應。

大湖警分局指出，後續將通報相關單位加強該路段巡查，以維護用路人行車安全；警方也提醒，行經山區道路易有落石情形，請用路人行經相關路段時提高警覺，注意行車安全。

