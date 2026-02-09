為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    菲籍移工驚魂！邊坡巨石砸擋風玻璃 A柱硬扛救命

    2026/02/09 09:11 記者蔡政珉／苗栗報導
    菲籍移工看完病回部落，邊坡掉落石砸小貨車A柱硬扛救命。（民眾提供）

    菲籍移工看完病回部落，邊坡掉落石砸小貨車A柱硬扛救命。（民眾提供）

    43歲菲律賓籍男移工昨（8日）晚間6點多載著生病的62歲同鄉移工由泰安鄉山區至平地就醫，返程途中沿大安產業聯絡道路往永安部落方向行駛，經過2公里處時突然天降落石，邊坡噴落不少比籃球還大落石掉落地面，其中一顆與小貨車前擋風玻璃大小差不多的落石砸中小貨車，幸好小貨車前方A柱硬扛，2名移工並無大礙，不過車輛損毀有待維修。

    轄區大湖警方今天表示，事發當時43歲菲律賓籍男移工沿大安產業連落道路往永安部落方向行駛，行經約2公里轉彎處時，突遭落石擊中，造成前擋風玻璃及駕駛座受損。所幸駕駛經救護人員初步檢視無大礙，影響交通動線，警方先行初步排除零星落石，駕駛經檢測無酒精反應。

    大湖警分局指出，後續將通報相關單位加強該路段巡查，以維護用路人行車安全；警方也提醒，行經山區道路易有落石情形，請用路人行經相關路段時提高警覺，注意行車安全。

    菲籍移工看完病回部落，邊坡掉落石砸小貨車A柱硬扛救命。（民眾提供）

    菲籍移工看完病回部落，邊坡掉落石砸小貨車A柱硬扛救命。（民眾提供）

    菲籍移工看完病回部落，邊坡掉落石砸小貨車A柱硬扛救命。（民眾提供）

    菲籍移工看完病回部落，邊坡掉落石砸小貨車A柱硬扛救命。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播