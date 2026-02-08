消防隊就在附近！高雄暗夜火警1人1貓喪生 3原因全面燃燒釀悲劇

高雄民宅暗夜火警造成1人1貓死亡。（民眾提供）

高雄市鳳山區保泰路1棟鐵皮加蓋3樓透天厝今發生火警，造成顏姓男子及寵物貓燒成焦屍，消防局初步研判電線走火、未安裝住警器及早察覺火災發生，屋內裝潢易燃材質加速燃燒又加裝鐵窗阻斷逃生，演變難以挽回悲劇。

顏家四代同堂，透天厝原本住有7人，今天凌晨發生火警時，長孫夫婦外出工作，80多歲屋主等4人分住1至2樓，自行下樓逃出；顏姓孫子（35歲）獨自住在鐵皮加蓋3樓，卻因逃生不及受困火場，消防人員撲滅火勢後，赫見顏男燒成焦屍。

警消勘驗火警現場，起火點為2樓房間，顏家領有住警器卻未安裝，五甲消防分隊距離顏家很近，派車前往不需要5分鐘，但消防局獲報前往搶救，現場火勢已經很大，2、3樓不斷竄出火煙，很快陷入火海，最終全面燃燒。

尤其顏家屋齡達50年，屋內為早期木板等易燃材質隔間，火災發生加速燃燒；若有安裝住警器，只要發現煙霧，就能及早示警火災發生，爭取更多逃生時間，減少生命財產損失，消防局將要求安裝住警器。

此外，顏男原本住在鐵皮加蓋3樓前房，火警發生時逃至後房，雖有對外窗戶，卻加裝鐵窗，阻斷逃生之路，不幸燒成焦屍，陳屍後房地上，已經明顯死亡。詳細起火原因由火調科調查。

善美里長張育臺表示，顏男很乖、勤勞、有禮貌，且熱心助人，會幫忙里內事務，沒想到會發生不幸，將協助顏家處理後事，以及房屋修繕等事宜。

消防局提醒民眾注意用電安全，避免延長線超載等，並裝設住警器，有風險地方都要裝，才能發揮及早示警效果，切勿使用易燃材質隔間，加裝鐵窗應留開口以利逃生。

