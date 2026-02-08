為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    馬年春安開跑 屏縣長周春米校閱警民力

    2026/02/08 21:18 記者葉永騫／屏東報導
    馬年春安開跑，屏東縣長周春米校閱警民力。（記者葉永騫攝）

    馬年春安開跑，屏東縣長周春米校閱警民力。（記者葉永騫攝）

    為確保115年春節期間治安平穩、交通順暢，屏東縣警察局自明日22時起至2月23日24時止，開展為期15日的「加強重要節日安全維護工作」，今日（8日）晚上由縣長周春米親自在屏東分局前廣場進行「威力掃蕩擴大臨檢暨警力展示校閱活動」，結合憲兵及協勤民力，提前針對治安顧慮場所、易滋事熱點及重要交通節點展開高強度掃蕩，展現馬年「馬不停蹄、守護屏東」的警政行動力。

    縣長周春米表示，春節是重要的節日，謝謝警民力在整個春節期間給予協助，從2月9日開始到23日共15日，這期間警力、民力都會加強，就是要讓民眾能夠安心過個好年，讓交通能夠順暢，治安能夠維護，希望不要有任何違法的事情。

    縣警局長甘炎民指出，近期屏東縣在多項治安重點工作上成果顯著。竊盜案2個月內即破獲303件、羈押4名慣竊，其中恆春分局成功偵破太陽能光電廠電纜竊盜集團案，展現守護重要能源設施的決心；毒品查緝方面，破獲各級毒品案件270件140人，在打擊詐欺犯罪方面，共計破獲詐欺集團13件76人；攔阻詐騙46件，彰顯縣府「打詐屏東隊」的強力執法成效。

    春安開跑，警民力加強維護治安。（記者葉永騫攝）

    春安開跑，警民力加強維護治安。（記者葉永騫攝）

    春安開跑，警民力全力出動維護治安，讓民眾過好年。（記者葉永騫攝）

    春安開跑，警民力全力出動維護治安，讓民眾過好年。（記者葉永騫攝）

