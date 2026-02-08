台中醉漢超商內打人、罵人 警獲報到場下場慘了

台中一名陳姓男子，昨天深夜酒後在北區青島路二段某超商內鬧事、打人，第二分局依傷害及公然侮辱送辦。（記者陳建志攝）

台中市一名陳姓男子（48歲），昨天深夜11點多，酒後到北區青島路二段某超商內鬧事，先徒手毆打一名陳姓民眾（32歲），又辱罵一名吳姓男子（19歲），警方獲報趕來處理時，將滿身酒氣的陳男帶回警局調查，因陳、吳兩位民眾都對陳男提告，警方依傷害及公然侮辱移送台中地檢署偵辦。

台中市第二分局立人派出所，昨晚11點43分接獲民眾報案，指稱台中市北區青島路二段某超商內有男子酒醉鬧事，員警趕到時現場已無衝突情事，不過發現一名中年男子神情恍惚、行徑有異，對於員警詢問其個人年籍資料均無法正確應答，員警基於公共安全考量，今天凌晨0時7分對他實施保護管束，並帶返所進行身分辨識，確認該名男子為陳姓男子（48歲）。

經警方進一步詢問在場民眾，確認陳嫌曾徒手毆打一名陳姓民眾（32歲），所幸陳男表示沒有明顯傷勢，另一名吳姓男子（19歲）則指遭言語辱罵，兩人均表示將對陳嫌提出傷害及公然侮辱告訴，警方訊後將陳男移送地檢署偵辦。

台中第二分局分局長鍾承志呼籲，民眾飲酒應量力而為，切勿因酒後情緒失控而做出傷害他人或違法行為，不僅影響公共秩序，也將承擔相應法律責任。民眾如發現酒後滋事情形，請立即撥打110報案，警方將迅速到場處理，共同維護社會安全與良好生活環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

