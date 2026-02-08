為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    年貨大街熱鬧登場 台中警「防扒4撇步」報你知

    2026/02/08 17:58 記者陳建志／台中報導
    年貨大街和百貨公司、商場的年節特賣陸續登場，台中市刑大進行宣導，提醒民眾應提防扒手偷竊手法。（記者陳建志翻攝）

    農曆春節將至，天津年貨大街和百貨公司、賣場等年節特賣都陸續展開，因現場經常人山人海，宵小也趁人潮擁擠下手行竊，台中市警局刑警大隊提醒民眾，應提防扒手偷竊手法，並提供「背包抱胸前」、「皮夾藏前方內袋」、「手機勿外露」及「留意近身碰撞」等4招防扒撇步，降低被扒手偷竊的風險。

    台中市刑大肅竊組組長許銀湶解析「扒手行竊術」，強調竊嫌一般會先選定「目標」，找尋人群中較易得手的提包、背包、皮夾、手機或貴重物品，趁人多擁擠時，「近身用手或胳膊觸碰」、「聲東擊西或問路」分散民眾注意力、「故意推擠」用身體、衣服、帽子、報紙、提包、雨傘等物品掩護，趁機竊取物品，扒竊集團則採成員轉遞方式，逃離現場。

    許銀湶也提供防扒4撇步，最重要的是「背包抱胸前」，請民眾切記人潮眾多之處應將包包背至前方，因為包包放胸前是自己的，放背後就是別人，再來就是「皮夾藏前方內袋」、「手機勿外露」及「留意近身碰撞」等4招防範年貨大街扒手偷竊。

    台中市刑警大隊大隊長紀延熹也呼籲，春節期間民眾舉家外出旅遊時，應做好住家防竊措施，重要財物勿放置家中，可請警方、鄰居協助巡查，避免宵小趁機侵入行竊，造成損失。身處人潮擁擠場所，除注意防疫，戴口罩、勤洗手外，也應提高警覺，注意查看自己隨身財物，發現可疑人士或財物遭竊，應立即撥打「110」報警，以保護自身財產安全，並即時蒐集證據以利警方迅速破案。

    台中市刑大肅竊組，提供民眾防扒4撇步。（記者陳建志翻攝）

