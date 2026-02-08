為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國中生車手私吞96萬！怕全家被殺衝警局報案 結局大快人心

    2026/02/08 16:34 記者顏宏駿／彰化報導
    少年車手私吞96萬贓款，被押走問話，被釋放後衝警局報案。（示意圖）

    少年車手私吞96萬贓款，被押走問話，被釋放後衝警局報案。（示意圖）

    彰化有一個以「紅冰」為首的車手集團，他以每人1萬元對外招募車手，2名就讀國中的少年車手「初登場」就見錢眼開，「私吞」其中一筆96萬元贓款。集團押走其中一名車手，暴力逼問贓款下落，少年車手惟恐波及家人，嚇到說「我會想辦法還」，他急奔警局報案，警方因此瓦解此車手集團。該案經彰化地院審理，帶頭押人的蕭男，被依組織犯罪條例、恐嚇取財罪，被判刑3年，協助押人的柯男、謝男分別被判2年4月、8月徒刑。至於主嫌「紅冰」，尚在追緝中。

    判決書指出，該車手集團的首腦名為「紅冰」，他在Telegram成立車手群組，指揮手下如何取款、交款，又對外以每人1萬為代價召募車手，他們把觸角伸向國中校園。

    2023年3月2日，一名林姓女被害人接到詐團來電，稱其積欠電費又涉嫌洗錢，要求她把帳戶內的款項提領出來，交給檢察官。陳姓少年接獲指示，假扮成檢察官助理到陳女新竹住處收款96萬元，再帶回彰化埔心某汽車旅館，交給潘姓少年，陳、潘兩人疑見錢眼開「私吞」96萬元贓款。

    「紅冰」得知贓款少96萬元，在群組稱，要找潘姓少年「聊天」，雙方約在員林公園見面，潘姓少年現身，他稱「96萬被陳姓少年拿走，我不知道」，因潘姓少年是由蕭男介紹入夥，便由蕭押上車，載到彰化市某修車場見「紅冰」，潘姓少年依舊否認私吞，期間2至3小時，他被「紅冰」甩了多次巴掌，柯男、謝男也協助逼問，還語帶威脅點一一「問候」其家人的名字，潘嚇到說「96萬我會想辦法還」才獲得脫身。

    潘一脫身，就用手機告訴自己的朋友「我明天就要打死了，怎麼辦？我的家人也會完蛋，他們1次10人輪流逼問…」朋友告訴他，趕快去驗傷，再去警局報案。潘姓少年急衝員林警分局報案，警方立即瓦解該車手集團，從查扣的手機，另發現2起詐騙案，總共查扣103萬元現金。

    法官依組織犯罪條例、恐嚇取財罪，判押人的蕭男3年徒刑，協助押人的柯男、謝男分別被判2年4月、8月徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

