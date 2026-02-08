不滿未成年女兒被男友「上了」還內射 氣憤母持高球桿痛毆遭判刑

台中一名母親不滿未成年女兒被男友性侵，持高爾夫球桿毆打，還在IG發文痛罵，台中地院依傷害、誹謗罪各處4月徒刑、拘役50日。（記者陳建志攝）

台中一名媽媽發現年僅16歲女兒「小娟」（化名）遭未成年男友「阿強」」（化名）性侵，甚至指控該少年是因分手不滿，把女兒帶到鐵皮屋性侵，並誆騙「處女膜破了會再長回來」，憤而持高爾夫球桿毆打少年，還發文恫嚇少年別再騷擾，不然你家準備發生命案，台中地院依傷害、誹謗各處4月徒刑、拘役50日。

中檢起訴指稱，「小娟」（化名）的母親2024年12月12日晚上8點，得知小娟和未成年的男友「阿強」」（化名）發生性行為，打電話要求到家裡說明，小娟母親持高爾夫球桿毆打阿強腰部及手臂，沒多久阿強離開後，當晚11點小娟再度打電話要阿強到家裡，阿強在母親陪伴下到場。

小娟母親質問：「不是有答應我18歲之前不能發生性關係嗎？」，接著又持高爾夫球桿毆打阿強胸部、背部、手臂、腳部等身體部位，阿強閃躲時頭部也被打傷，隔天凌晨警方獲報前來處理，發現阿強軀幹及頭部多處鈍挫傷、雙下肢及左上肢多處鈍挫傷、咳血，阿強和媽媽提告。

沒想到氣憤難耐的小娟母親，同年月22日使用女兒的IG帳號，發布有阿強大頭照的限時動態，痛罵「垃圾小孩…強姦我女兒，畜生、騙女生說處女膜破了會再長回來、內射還說沒關係…不要再騷擾我女兒，不然你家準備發生命案」

同時下午又使用女兒IG帳號，在阿強、女兒和另2位共同朋友的聊天群組內，發送「你們如果要『阿強』命活長遠、長久一點，就不要讓他再跟我女兒有交集，要不然他們全家就準備要喪命了」，阿強得知報警提告。

台中地院審理時，小娟的母親坦承犯行，法官審酌尚未與阿強達成和解或賠償，依成年人故意對少年犯傷害罪，處有期徒刑4月，成年人故意對少年犯散布文字誹謗罪，處拘役50日，可上訴。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

