詐團竟潛伏開刀房外 偽稱醫師友人兜售「術後神藥」詐財

刑事局提醒開刀房外潛藏詐騙陷阱。（記者姚岳宏翻攝）

詐騙集團竟鎖定醫院開刀房外的焦慮家屬行騙！中部一名蕭姓男子在母親手術期間，在開刀房外遇到陌生男子攀親帶故，對方謊稱為麻醉醫師的父親及主治醫師友人，聲稱能私下代購縮短復原期的「特效藥膏及導流管」，誘使蕭男當場支付新台幣4240元，直到手術結束對方仍未現身，蕭男才驚覺受騙報警。

刑事局預防科指出，被害人蕭男於1月中旬陪同母親動手術，在情緒最脆弱的家屬休息室等候時，突有一名中年男子主動上前攀談，該男展現出「高度專業」，謊稱自己是為接送擔任麻醉科醫師的女兒下班，才在開刀房前等候，更自稱與主治醫師私交甚篤，隨後對方稱有特殊管道，能取得「醫院沒賣」的強效術後復原藥膏及進口導流管，效果遠優於院方提供的器材。

蕭男在病急求援與焦慮心理影響下，未多加查證便交付現金4240元，期待能為術後的母親提供更好照護，沒想到該男收錢後即人間蒸發，直到手術結束蕭男仍等不到藥品，詢問醫護人員後，才意識到這是一場利用親情與孝心的騙局。

刑事局表示，醫護人員不會透過家長或私人管道向家屬收費，醫院內任何合法藥品、衛材費用，均會由批價櫃檯開立單據，或請家屬持處方箋至藥局領取，絕對不會由個人私下收現。凡是提及「術後神藥」、「特效藥膏」、「加速癒合」為餌等關鍵字，民眾務必提高警覺。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案。

