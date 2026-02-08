男子酒醉偷車、鋼材 自撞護欄露餡 法官判處4月徒刑

基隆地院審結，認定龍男觸犯竊盜、公共危險等罪，應併執行有期徒刑4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

龍姓男子去年5月9日上午飲酒後，走到新北市台2丙道路9.4公里處，發現一輛貨車載著鋼條，且鑰匙沒拔，心起歹念將車開走。但受酒精影響，駕車行經瑞芳的十三層遺址附近時，自撞護欄受傷。警方趕抵發現他酒駕又行竊，將其移送法辦。基隆地院審結，認定龍男觸犯竊盜、公共危險等罪，應併執行有期徒刑4月，得易科罰金。

檢警調查，有竊盜前科的龍男於案發當天上午飲酒後，徒步從基隆走到新北市平溪地區，發現路旁貨車上放著22支鋼條、鋼框，想要行竊，靠近一看發現車門沒鎖且鑰匙還插在車上，便決定打開車門，連同車輛一併偷走。

同日中午，龍男駕車行經濱海公路靠近十三層遺址附近時，因不勝酒力，自撞護欄，引來警方關注。

員警獲報趕往現場，發現龍男已經被送往醫院救治，同日下午驗出其體內血液酒精濃度超過1.4毫克，達到泥醉情形，依涉犯竊盜、公共危險罪，將他移送法辦。

法官認為，龍男酒後意識能力不佳，竟偷車還酒駕，不僅侵害他人財產法益，更危害社會治安及其他用路人安全；考量其犯後態度、職業等一切情狀，依觸犯竊盜、公共危險罪，分別判處有期徒刑3月，應併執行4月徒刑，得易科罰金12萬元。

