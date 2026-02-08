為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男子酒醉偷車、鋼材 自撞護欄露餡 法官判處4月徒刑

    2026/02/08 13:02 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院審結，認定龍男觸犯竊盜、公共危險等罪，應併執行有期徒刑4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審結，認定龍男觸犯竊盜、公共危險等罪，應併執行有期徒刑4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    龍姓男子去年5月9日上午飲酒後，走到新北市台2丙道路9.4公里處，發現一輛貨車載著鋼條，且鑰匙沒拔，心起歹念將車開走。但受酒精影響，駕車行經瑞芳的十三層遺址附近時，自撞護欄受傷。警方趕抵發現他酒駕又行竊，將其移送法辦。基隆地院審結，認定龍男觸犯竊盜、公共危險等罪，應併執行有期徒刑4月，得易科罰金。

    檢警調查，有竊盜前科的龍男於案發當天上午飲酒後，徒步從基隆走到新北市平溪地區，發現路旁貨車上放著22支鋼條、鋼框，想要行竊，靠近一看發現車門沒鎖且鑰匙還插在車上，便決定打開車門，連同車輛一併偷走。

    同日中午，龍男駕車行經濱海公路靠近十三層遺址附近時，因不勝酒力，自撞護欄，引來警方關注。

    員警獲報趕往現場，發現龍男已經被送往醫院救治，同日下午驗出其體內血液酒精濃度超過1.4毫克，達到泥醉情形，依涉犯竊盜、公共危險罪，將他移送法辦。

    法官認為，龍男酒後意識能力不佳，竟偷車還酒駕，不僅侵害他人財產法益，更危害社會治安及其他用路人安全；考量其犯後態度、職業等一切情狀，依觸犯竊盜、公共危險罪，分別判處有期徒刑3月，應併執行4月徒刑，得易科罰金12萬元。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播