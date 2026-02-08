神救援！ 彰縣議員團新加坡丟背包 縣警局金牌科長林世明秒尋回

彰化縣警局訓練科長林世明（左1）。（資料照）

神救援！彰化縣議會日前到新加坡參訪時，縣議員吳韋達不慎將背包遺忘在咖啡廳，內有重要財物急如熱鍋上的螞蟻，正巧與家人出國遊玩的彰化縣警局訓練科長林世明就在附近，他在獲悉後立即衝到咖啡廳，果然發現背包還在椅子上，順利尋回，吳韋達一度以為是彰化與新加坡警方跨海連線秒尋回，讓他直呼「太有效率了」，後來才發現是林世明幫忙，神奇地物歸原主，讓他更驚呼「也太巧了」。林世明低調說只是舉手之勞不足掛齒。

彰化縣議會10多位跨黨派議員日前赴新加坡及馬來西亞等地參訪，一行人在新加坡參訪魚尾獅公園時，吳韋達與部分議員先行到附近咖啡廳休息，並先行搭車離開。正巧與家人出國遊玩的彰化縣警局訓練科長林世明也到魚尾獅公園拍照，與劉淑芳等多名議員不期而遇，雙方驚喜打招呼；數分鐘後吳韋達急電劉淑芳等人「我的背包忘在咖啡廳了」，林世明獲悉後火速衝到星巴克，發現背包還在位子上，立即物歸原主。

吳韋達表示，林世明傳背包照片時讓他又驚又喜，直呼「彰化縣警局太有效率了」，一開始他以為是林世明在台灣與新加坡警方跨海連線，幫他找到背包，後來才發現竟然是林世明出國旅遊正好也來到新加坡，又那麼剛好幫他找回背包。

林世明去年在美國舉行的世界警察、消防運動大會中，一舉奪下3金1銅，被譽為「金牌科長」。他低調說，自己也沒想到會在新加坡遇到彰化縣議會出國參訪團，且剛好也幫上忙。

林世明去年在世界警消運動大賽中奪冠時大秀國旗。（資料照）

彰化縣議員吳韋達的背包遺忘在咖啡廳，被林世明秒尋獲。（吳韋達提供）

