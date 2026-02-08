被追撞自認零肇責離開現場 被控肇事逃逸判3月

基隆地院近日審結，認定黃男觸犯肇事逃逸罪，判處3月徒刑，考量他實質上並無肇責，予以緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

黃姓計程車司機去年3月間，駕車行經台二線公路47.1公里處時，見前方塞車，只好跟著煞車。後方一名騎車載著孩子的諶姓婦人，反應不及追撞上去。黃男因急於接客，且認定自身無過錯直接離去。事後，被警認定肇事逃逸，慘遭送辦。基隆地院近日審結，認定黃男觸犯肇事逃逸罪，判處3月徒刑，考量他實質上並無肇責，予以緩刑2年。

檢警調查，案發當時黃男因見前方塞車，車輛突然停止，也跟著踩下煞車，但後方的諶婦卻反應不及，追撞後倒地，其子也因此被機車排氣管燙傷。而黃男理應採取救護及其他必要措施，並立即向警察機關報案而不得逕行離開現場，但其確認為本身並無過失且急於運送乘客，逕行離去。

檢察官認為，黃男的行為已經涉犯刑法肇事逃逸罪，依法將他起訴，但因其車禍初判表結果顯示黃男是遭到追撞，請法官審酌是否依同法規定，減輕或免除其刑。

法官認為，黃男於該事故中並無過失，但當時已明顯可見後方車輛已有人車倒地情形，卻未靜待警方到場，或進行必要的救護措施，逕行駕車離去，所生危害，有施以刑罰必要，因此依規定減輕其刑，不予免除其刑。

法官考量，黃男於該交通事故中並無過失，只是一時失慮未有不可矯治惡性，且犯後均坦承犯行，確有悔意，故依觸犯肇事逃逸罪判處有期徒刑3月，得易科罰金，9萬元，緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定1年內，完成法治教育課程3場次。

