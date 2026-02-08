為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    開贓車載通緝犯拒檢還衝撞逃逸 警圍捕開4槍逮人影像曝

    2026/02/08 12:57 記者陸運鋒／新北報導
    朱嫌開贓車載通緝犯劉姓友人，攔查不停還衝撞警車，警方連開4槍順利逮人，並搜出海洛因、安非他命等毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    朱嫌開贓車載通緝犯劉姓友人，攔查不停還衝撞警車，警方連開4槍順利逮人，並搜出海洛因、安非他命等毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    朱姓男子昨晚駕駛贓車載通緝犯劉姓友人及另名丁姓友人，行經新北市永和區時遭警方發現攔查，非但拒檢還加速衝撞警用機車，警方見狀連開4槍並通報攔截圍捕，警匪追逐約1公里後順利將贓車攔停，並在車內搜出海洛因、安非他命等毒品，詢後將3人移送偵辦。

    據了解，52歲朱男具竊盜及毒品等多項前科，他昨天在新竹地區竊走一輛NISSAN轎車，而39歲劉男則是去年被桃園及士林地檢署發布竊盜通緝。

    中和警分局調查，朱男昨天晚間7時許，駕駛該輛贓車載著劉姓、丁姓友人，行經永和區中山路一段、永貞路口時，被巡邏的中和派出所員警發現，隨即上前示意停車受檢，但朱男非但不熄火，反而猛踩油門衝撞警用機車逃逸，員警見狀先朝車輪連開3槍制止，隨後通報攔截圍捕。

    由於事發地點在永和樂華夜市附近，民眾被突如其來的槍響嚇壞，紛紛閃避深怕被波及。據知，警匪追逐約1公里後，朱男在永和中山路一段58號被攔停，警方再朝車輪開1槍制止，並將朱、丁壓制逮捕，而副駕駛座的劉男仍不願下車，警方只好破窗將其拖出壓制，所幸整起事件沒有造成人員傷亡。

    警方指出，經搜索車輛後，查獲海洛因及安非他命各1包等證物，警詢後，今將3嫌分別依妨害公務、公共危險、竊盜、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，至於劉嫌被通緝部分另解送歸案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方將朱、劉、丁等3人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    警方將朱、劉、丁等3人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    朱嫌拒檢還衝撞警用機車，警方隨即開槍制止。（記者陸運鋒翻攝）

    朱嫌拒檢還衝撞警用機車，警方隨即開槍制止。（記者陸運鋒翻攝）

