大馬男假觀光當詐團取簿手兼車手 判關2年再驅逐出境

馬籍男觀光來台卻當詐團取簿手兼車手，法院判關2年再驅逐出境。示意圖。（資料照）

馬來西亞籍高姓男子去年10月18日以觀光身分入境，卻與詐騙集團合作負責收取並測試多張金融卡，供集團提領贓款使用，並兼任提款車手，後來被警方查獲逮捕。苗栗地院法官近期審理後，認為高男假借觀光之名來台卻加入詐團嚴重危害金融秩序，依三人以上共同詐欺取財罪，判處高男有期徒刑2年，並於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決書指出，高男於去年10月以觀光名義入境台灣，隨即透過通訊軟體Telegram，加入由「二哥」、「沃爾瑪」、「西瓜」等人組成的詐欺集團，約定以提領金額2%作為報酬，擔任「取簿手」，負責收取被害人交付的金融卡，並測試是否可正常提領。

該詐團透過社群軟體抖音TikTok結識被害人黃女，佯稱因在中國出差、要提供借款因故卡在香港金管會無法通行，須向黃女借用帳戶證明等樺樹，騙取黃女寄出金融卡。高男則持提款卡測試是否能正常使用提領贓款，其所持卡片被警方查獲時高達15張。

高男被逮後坦承犯行，稱之前從事汽車修理業、與母親同住，並需要照顧母親、未成年小孩等；法官審酌，高男為外國籍人士，來台短期即從事詐欺犯行，對社會治安危害甚鉅，依法判處有期徒刑，並於高男刑期執行完畢後驅逐出境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

