為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大馬男假觀光當詐團取簿手兼車手 判關2年再驅逐出境

    2026/02/08 12:19 記者蔡政珉／苗栗報導
    馬籍男觀光來台卻當詐團取簿手兼車手，法院判關2年再驅逐出境。示意圖。（資料照）

    馬籍男觀光來台卻當詐團取簿手兼車手，法院判關2年再驅逐出境。示意圖。（資料照）

    馬來西亞籍高姓男子去年10月18日以觀光身分入境，卻與詐騙集團合作負責收取並測試多張金融卡，供集團提領贓款使用，並兼任提款車手，後來被警方查獲逮捕。苗栗地院法官近期審理後，認為高男假借觀光之名來台卻加入詐團嚴重危害金融秩序，依三人以上共同詐欺取財罪，判處高男有期徒刑2年，並於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

    判決書指出，高男於去年10月以觀光名義入境台灣，隨即透過通訊軟體Telegram，加入由「二哥」、「沃爾瑪」、「西瓜」等人組成的詐欺集團，約定以提領金額2%作為報酬，擔任「取簿手」，負責收取被害人交付的金融卡，並測試是否可正常提領。

    該詐團透過社群軟體抖音TikTok結識被害人黃女，佯稱因在中國出差、要提供借款因故卡在香港金管會無法通行，須向黃女借用帳戶證明等樺樹，騙取黃女寄出金融卡。高男則持提款卡測試是否能正常使用提領贓款，其所持卡片被警方查獲時高達15張。

    高男被逮後坦承犯行，稱之前從事汽車修理業、與母親同住，並需要照顧母親、未成年小孩等；法官審酌，高男為外國籍人士，來台短期即從事詐欺犯行，對社會治安危害甚鉅，依法判處有期徒刑，並於高男刑期執行完畢後驅逐出境。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播