    首頁 > 社會

    2/9~2/23加強重要節日安全維護工作 東勢警分局上緊發條

    2026/02/08 11:40 記者歐素美／台中報導
    重要節日期間，民眾資金流動頻繁，易成為歹徒覬覦之目標，東勢警分局辦理防搶演練。（民眾提供）

    重要節日期間，民眾資金流動頻繁，易成為歹徒覬覦之目標，東勢警分局辦理防搶演練。（民眾提供）

    春節即將到來，台中市東勢警分局自2月9日22時起至2月23日24時「加強重要節日安全維護工作」，為期15天，除了持續加強打詐、緝毒及交通疏導等工作外，也結合義警、民防、義交及守望相助隊等民力，全力投入並提供治安、交通具體服務，期能讓轄內民眾安心平順過好年。

    東勢警分局指出，今年「加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大主軸，考量轄區特性為觀光旅遊景點眾多，將於週末及春節連續假期，針對易聚集觀光人（車）潮的區域及重要聯外道路，增加員警巡守頻率及加強交通疏導管制，以求來訪遊客玩得開心、安全。

    另重要節日期間，民眾資金流動頻繁，易成為歹徒覬覦之目標，東勢警分局透過辦理防搶演練，強化金融機構從業人員警覺心與自我保護能力，也提升警方於重大節日期間的快速反應、攔截圍捕及現場處置效率，確保轄區治安穩定。

    為落實重要節日安全維護工作，東勢分局已加強金融機構、彩券行、商圈、市場及人潮聚集場所之巡邏與守望勤務，並結合業者建立通報聯繫機制，以即時掌握治安狀況，防範各類不法情事發生。

    東勢分局長蘇玉坪表示，加強重要節日安全維護工作除落實警察打擊犯罪及維護交通安全外，也提供「民眾（含外僑）舉家外出遠遊居家安全維護」、「協助維護存、提款安全服務」等貼心措施，歡迎有相關需求的民眾隨時向就近之（分駐）派出所來提出，警方將積極予以協助。

    東勢警分局防搶演練，以強化金融機構從業人員警覺心與自我保護能力。（民眾提供）

    東勢警分局防搶演練，以強化金融機構從業人員警覺心與自我保護能力。（民眾提供）

