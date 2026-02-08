無照男毒駕違規拒檢沿路闖紅燈 逃1公里被逮吞17張罰單

蘇男經毒品唾液篩檢呈陽性反應，警方當場製單舉發並扣車。（記者陸運鋒翻攝）

無駕照的蘇姓男子駕駛小貨車，行經台北市大安區新生南路二段左轉時，因未打方向燈被巡邏警方攔查，但他拒檢踩油門加速逃逸，沿途還多次違規逃了1公里，最終仍在巷內被警方攔下，搜出毒品安非他命，實施唾液篩檢呈陽性反應，詢後移送偵辦，另開出17張罰單，最高可處逾30萬元。

大安警分局調查，從事清潔工作的36歲蘇男，因多張罰單未繳遭到註銷，他在本月初清晨駕駛母親的小貨車，準備返回台北市萬華區，途中沿大安區新生南路二段左轉和平東路一段時，因未打方向燈又沒繫安全帶，被巡邏員警發現攔查，不料，蘇男拒絕配合竟加速逃逸。

請繼續往下閱讀...

據知，蘇男沿路至少闖了7個紅燈，最後開進和平東路一段248巷內，警方通報攔截圍捕後順利將其攔停，搜出安非他命約4公克及吸食器等證物，經實施毒品唾液篩檢呈陽性反應，當場製單舉發並扣車，隨後帶回偵辦。

警詢時，蘇男稱擔心無照駕車遭到攔查才會逃逸，詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送台北地檢察署偵辦，此外，警方也開出闖紅燈、紅燈右轉、未繫安全帶、無照、危險駕駛、拒檢及毒駕等17張罰單，最高可處30萬5700元罰鍰。

警方呼籲，毒品嚴重戕害身心健康，更常衍生危險駕車，對於公共安全危害甚鉅，警方對於毒品犯罪「零容忍」，將持續強化巡邏與查緝，全力阻斷毒品流通。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

無照的蘇男拒檢逃逸，又沿路多次闖紅燈，最後被搜出安非他命等證物。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法