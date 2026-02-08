讓家庭成為收容人回歸社會助力 基隆監獄、武陵外役監推春節懇親、關係修復活動

透過社工師安排與評估為武陵外役監的收容人，規劃家庭關係修復計畫。（矯正署提供）

據研究指出，家庭支持是影響收容人復歸成效的重要關鍵，法務部矯正署為幫助收容人能夠早日復歸，特別在春節前夕，由各監所推動一系列讓收容人與家屬互動的活動。基隆監獄推出春節懇親活動，讓收容人能夠與家人短暫相聚；而武陵外役監則推出關係修復活動，由專業社工導入個別化親職教育課程，讓收容人能迅速回歸社會。

基隆監獄典獄長黃正勇指出，為了讓推動家庭支持與教化成效的重要措施，今年特別邀請中華電信基隆營運處林佳儒副總經理共同參與活動，讓家人無法參加懇親的「同學」能透過電話，拜早年、傳遞思念之情，進一步凝聚家庭情感。

而在面對面懇親活動中，獄方安排造型氣球製作及現場春聯揮毫活動，贈送在場孩童及其家屬，收容人看到孩子拿到氣球時，臉上欣喜的笑容與親屬接獲春聯祝福的喜悅，讓他們重新體認到家庭的珍貴與自己應負的責任，未來將努力改過自新，重新出發。

武陵外役監典獄長張龍泉則推出「在家不缺席」活動，由社工師透過出監前訪談與需求評估，依其意願連結臺東縣家庭教育中心或更生保護資源，導入個別化親職教育課程，協助其從生活經驗中反思家庭互動模式，培養溝通與情緒調節能力，進一步強化父職功能，降低毒品成癮之復發與穩固其家庭功能。藉由個案需求進行資源媒合與適切轉介，使其在關係修復、生活重建及心理支持上獲得實質協助，進而降低再犯風險、提升復歸效能。

典獄長張龍泉表示，收容人復歸不是一蹴可幾的結果，而是需要時間與陪伴的歷程。當家庭重新成為支持的力量，收容人便能在被理解與接納中找回責任與方向。未來將持續深化跨域合作，讓矯正不僅止於刑罰執行，更成為陪伴收容人負責任復歸社會、在家不缺席的重要力量。

基隆監獄特別邀請中華電信基隆營運處協助，讓收容人能夠透過電話向家人拜早年。（記者吳昇儒翻攝）

典獄長黃正勇（右）在春節前夕安排收容人懇親活動。（記者吳昇儒翻攝）

