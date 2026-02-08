廚師經營「抓龍筋店」生意大好 這下慘了

時尚會館提供高cp值抓龍筋服務，被抄了。（示意圖，取自freepik）

彰化縣一名廚師「斜槓」經營「時尚會館」，涉嫌提供「抓龍筋」性交易服務，生意大好，引發同業不滿，遭人檢舉，該名廚師被法院判有期徒刑2月，近日再被依《社會秩序維護法》裁定該會館勒令歇業。

據了解，被告張男原本是名廚師，去年去年3月起接手經營時尚會尚業務，他聘請一名櫃台人員協助管理，旗下則有名女子在包廂對男客提供俗稱「抓龍筋」的猥褻服務。打出90分鐘一節、1,700元，吸引性好此道的男子「排隊」消費，「抓龍筋店，高CP值」在地方傳開。由於張男是廚師轉業，不知「拜碼頭」，他生意大好，引發同業不滿，有人暗中蒐集資料向警方檢舉。

警方去年7月12日持搜索票突襲查獲，當場扣押相關證物，並帶回負責人、員工、服務女子及男客偵訊。他坦承，每名客人抓龍筋一次1700元，小姐賺1000元，他收700元。

彰化地檢署偵結後提起公訴，臺灣彰化地方法院審理認定，張男觸犯《刑法》第231條第1項前段「圖利容留猥褻罪」。因他坦承犯行，法官考量其本業為廚師、經濟狀況普通以及家庭背景等因素，從輕判處有期徒刑2個月，可易科罰金；另併科罰金1萬元，並沒收犯罪所得1萬6,000元。

判決書中，法官指出張男行為敗壞社會善良風氣，但念及其坦白態度及生活處境，才給予較輕刑度。

刑事判決確定後，警方依《社會秩序維護法》第18條之1第1項規定，將案件移送法院聲請勒令歇業。彰化地方法院審酌，張男為該會館商業登記負責人，所犯妨害風化罪已判刑確定，若繼續讓該場所營業，將對周邊治安及社會秩序造成負面影響，因此裁定勒令歇業，以維護社區環境與善良風俗。

