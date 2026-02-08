為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    農曆春節前夕治安不打烊 澎警展開治平專案掃黑

    2026/02/08 09:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    農曆春節前夕，澎湖縣警察局專案小組掃蕩組織成員。（澎湖縣政府警察局提供）

    農曆春節前夕，澎湖縣警察局專案小組掃蕩組織成員。（澎湖縣政府警察局提供）

    農曆年前澎湖縣政府警察局展開治平專案，掃蕩犯罪暴力組織。由刑事警察大隊與馬公警分局共同成立專案小組，經長期蒐證以吳姓男子為首涉嫌妨害自由、恐嚇、傷害及毀損等犯罪行為販毒暴力犯罪集團不法事證，報請台灣澎湖地方檢察署黃政德檢察官指揮偵辦，查獲以吳嫌為首5名暴力組織成員到案。

    經專案小組調查，吳嫌藉勢藉端經常號召集結、糾眾橫行馬公市區，自去年下半年起即已陸續犯下多起妨害自由、傷害、恐嚇及毒品等案件，行徑大膽囂張，嚴重衝擊澎湖縣的治安，專案小組日前見時機已臻成熟，持拘票、搜索票同步檢肅吳嫌等5人到案，現場查扣犯罪使用之手機、橡膠軟棒、刀械、商業本票等贓證物。

    全案依違反組織犯罪條例、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送澎湖地檢署偵辦，吳姓主嫌及沈姓共犯經法官裁定羈押禁見。澎湖縣政府警察局長林樹國自上任後，立即要求將打擊詐欺、掃蕩黑幫及查緝毒品等列為當前治安重點工作，以維護優質治安環境，指示展開執行除暴檢肅地方幫派組合行動。

    林樹國嚴正呼籲，「暴力犯罪零容忍」是政府面對挑戰執法威信、危害社會秩序的暴力犯罪，決不容忍不法分子破壞社會治安，危害民眾安全，若有民眾遭受不法分子之迫害，應勇於出面報案或指證，俾使欺壓良善之暴徒無所遁形，戮力打造菊島優質治安環境，保護縣民鄉親與觀光客生命及財產安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    吳姓嫌疑人為首犯罪組織成員，犯案用刀械武器。（澎湖縣政府警察局提供）

    吳姓嫌疑人為首犯罪組織成員，犯案用刀械武器。（澎湖縣政府警察局提供）

    5名組織犯罪嫌疑人，一一被帶回偵訊。（澎湖縣政府警察局提供）

    5名組織犯罪嫌疑人，一一被帶回偵訊。（澎湖縣政府警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播