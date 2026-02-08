當車手騙164萬元報酬2千元被判2年4月

台中楊姓男子擔任詐騙集團車手，收取劉姓民眾164萬元現金，拿到2千元報酬，被捕後依詐欺判2年4月徒刑。（記者陳建志攝）

台中楊姓男子前年加入暱稱「陳國寶」的詐欺集團擔任取款車手，該集團聲稱投資股票保證獲利，一位劉姓民眾信以為真，相約交付164萬現金，楊男出面收取款項後，交給上手製造斷點，並拿到2千元的報酬，劉姓民眾事後察覺有異報警，警方循線逮捕楊男送辦，台中地院審理時楊男雖坦承犯行，但尚未賠償被害人，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判刑2年4月。

中檢起訴指稱，楊男2024年9月12日前加入暱稱「陳國寶」的詐欺集團，並擔任收取款項的車手，言明每次可獲得2千元的報酬，該集團先在社群軟體FB張貼投資股票廣告，一位劉姓民眾瀏覽後，加入Line群組，使用APP「泓景」入金投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠云云，導致劉姓民眾，陸續依指示匯款，並相約在2024年9月12日晚上8點，在台中市南區住處附近面交現金164萬元。

楊男接獲指示，先到某超商列印蓋有偽造「泓景投資股份有限公司」現金收據憑證、「泓景投資工作證」，再於本案偽造憑證上「出納人」欄位簽署名字並蓋章，順利向劉姓民眾收取164萬元。

得手後，將164萬現金，放置於附近停放車輛的下方，再由詐欺集團指派成員拿取，以此方式製造金流斷點，而隱匿犯罪所得去向，楊男因此獲得2千元的報酬，劉姓民眾後來察覺受騙向警方報案，警方循線逮捕楊男。

楊男在台中地院審理時坦承犯行，在偵查及審判中均自白，不過因未自動繳交犯罪所得，不符合減刑要件，台中地院審酌楊男參與本案詐欺集團，法治觀念薄弱，考量雖始終自白犯行，但尚未與劉姓被害人達成調解或予以賠償，依犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年4月，並沒收2千元的犯罪所得。

