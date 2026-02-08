為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    多次販賣「彩虹菸」還有多名少年顧客 男子判刑5年10月

    2026/02/08 09:37 記者蔡政珉／苗栗報導
    多次販賣「彩虹菸」還有多名少年顧客，男子判5年10月。圖為苗栗地院。（資料照）

    苗栗縣一名男子阿良（化名）長期販售含第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮（α-PiHP）成分的「彩虹菸」，不僅多次交易牟利，顧客也包括多名未成年少年；阿良被警方逮捕後，苗栗地院法官近期審理，依成年人對未成年人販賣第三級毒品罪、販賣第三級毒品罪等13罪，合併判處阿良應執行有期徒刑5年10個月，追徵犯罪所得2萬4000元。

    判決書指出，阿良明知α-PiHP屬第三級毒品，依法不得販售，卻自2024年2月至12月間，多次透過通訊軟體聯繫交易對象，在苗栗縣、休息站及台中市等地，販賣俗稱「彩虹菸」的毒品香菸牟利，交易對象多達13人，其中林姓、邱姓及徐姓少年與阿良交易時均未成年。

    法院查出，阿良至少6次將毒品賣給未成年人，交易金額從1000元至3000元不等，其餘7次則販售給成年買家，另與共犯配合交付毒品。警方在阿良位於苗栗縣住處搜索，當場查扣彩虹菸5包，經鑑驗均含α-PiHP成分。

    法官指出，α-PiHP具高度成癮性，長期施用易造成精神障礙、性格異常，甚至危及生命，阿良為牟利仍持續販賣，嚴重危害社會治安與青少年身心健康，尤其販毒對象包含未成年人，分別依法判刑後再訂應執行刑罰期限。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

