「屏安護民」東港警出重拳！春節前搗破檳榔攤「三六仔」賭場

東港警出重拳！春節前搗破檳榔攤「三六仔」賭場。（警方提供）

農曆春節將至，為確保民眾能平安過好年，屏東縣警局東港分局展現維護治安決心。在「115年度加強重要節日安全維護工作」起跑前夕，警方根據線報強力出擊，於昨日（7日）在東港鎮五房村一處檳榔攤內，一舉破獲以「三六仔」為首的職業賭場，當場逮捕許姓負責人及賭客共9人，讓周邊居民大讚：「警察動作快，今年終於能清靜過年！」

東港警分局日前接獲檢舉，指稱五房村內某檳榔攤入夜後人員出入複雜，疑似掛羊頭賣狗肉，暗中經營職業賭場。分局督察組獲報後不敢掉以輕心，立即組成專案小組展開長時間佈線蒐證，發現該處以檳榔攤作為掩護，實則吸引不少賭客聚集廝殺，喧嘩聲嚴重影響社區安寧。

請繼續往下閱讀...

眼見時機成熟，專案小組於7日上午11時許持屏東地方法院核發之搜索票直搗黃龍。警力現身時，賭客正玩得興起，現場一見警方衝入，眾人頓時驚慌失措。警方當場制伏以許嫌為首的賭博團體，連同賭客共帶回9人，並查扣骰盅、骰子、撲克牌及賭資等關鍵證物。訊後全案依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長高志正強調，農曆年節是家團圓的日子，絕不容許非法賭博行為滋擾社會秩序。警方將持續落實「屏安護民」政策，針對轄內治安熱點加強巡守，並啟動強力掃蕩。他也呼籲民眾切勿沾染賭博惡習，若發現社區有可疑不法情事，應立即報警，警方定會戮力以赴查緝到底，守護鄉親安居樂業環境。

東港警出重拳！春節前搗破檳榔攤「三六仔」賭場。（警方提供）

東港警搗破檳榔攤「三六仔」賭場，查扣骰盅、骰子、撲克牌及賭資等關鍵證物。。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法