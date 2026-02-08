為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    尾牙敬酒釀衝突 高雄林園警方漏夜逮10人送辦

    2026/02/08 08:41 記者洪臣宏／高雄報導
    尾牙宴敬酒釀衝突，公司負責人被帶走，警方獲報處理。（民眾提供）

    尾牙宴敬酒釀衝突，公司負責人被帶走，警方獲報處理。（民眾提供）

    高雄市一家公司7日夜間舉辦尾牙餐敘，席間郭男敬酒時與他人發生口角，公司林姓負責人上前協調，沒想到郭男憤憤離席後竟帶10人返回押走林姓負責人；林園警分局獲報，在林園區堤防路尋獲林男，發現他頭部受傷立刻送醫救治，警方漏夜案發5小時內將郭姓主嫌等10人逮獲，今（8）日訊後依法送辦。

    林園分局於7日夜間10時13分接獲通報，在大寮區光明路二段發生糾紛，警方啟動快打部隊趕赴現場處理。員警到場時，涉案人員已離去。經了解，某公司舉辦尾牙餐敘期間，37歲郭姓男子於敬酒過程中與他人發生口角，48歲公司林姓負責人上前勸阻協調後，郭男隨即離席。

    隨後，郭男夥同10人將林姓負責人帶離現場，警方獲報後展開搜尋，於林園區堤防路尋獲林姓負責人，發現其頭部受傷、意識清楚，隨即協助就醫無生命危險。

    警方漏夜逮人，郭姓主嫌及其餘涉案人員等10人，均陸續於5小時內到案，並報請高雄地方檢察署指揮偵辦，依刑事訴訟法88條之1第1項第4款犯殺人未遂罪逕行拘提。全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方帶回涉案嫌犯。（民眾提供）

    警方帶回涉案嫌犯。（民眾提供）

    警方漏夜將涉案嫌犯帶回釐清案情。（民眾提供）

    警方漏夜將涉案嫌犯帶回釐清案情。（民眾提供）

    熱門推播