國中畢旅夜驚魂！闖5女學生房間拔房卡喊「單獨聊」酒醉領隊慘了

台中地院判領隊陳男拘役40日，得易科罰金。（資料照）

在旅行社任職的陳姓男子擔任某國中畢旅領隊，竟在凌晨時分以「送消夜」為由，未經同意闖入5名女學生房間，不僅當眾喝酒、拉扯學生，還在學生多次要求下拒不離開，甚至強行拔除房卡，要求學生送行、單獨聊天，行徑脫序，引發譁然，台中地院審理後，依成年人對少年犯強制罪，判陳男拘役40日，得易科罰金。

經查，2024年10月18日凌晨2時許，陳男趁夜深人靜，以送消夜為藉口進入1間住有5名未滿18歲女學生房間內，未經學生同意便逕自留下，甚至直接在少女面前飲酒聊天，期間，陳男還伸手抓住其中1名女學生的手，將人拉近使肩膀碰觸，並辯稱「兄弟都是這樣打招呼的」，酒後大談私人話題，讓學生感到極度不適。

女學生們多次表達不安，反覆要求陳男「早點回去休息」、「不要在這邊喝酒」、「我們要休息了」，但陳男仍賴著不走，甚至情緒不滿，強行抽走房間房卡，導致房內一度斷電，還要求學生出門送行、單獨聊天，直到5名女學生彼此壯膽、團結應對，陳男才悻悻然離去。

陳男到案後否認犯行，辯稱是學生開門讓他誤會可以進房，進去後也只是聊天，並未強制或拔房卡，認為是酒醉導致誤解，然而，女學生指證歷歷，且有飯店監視器畫面佐證，事後陳男任職旅行社也因學生受驚嚇而出面與家屬和解，法院審酌，陳男身為畢旅領隊，行為已逾越職責分際，最終依成年人對少年犯強制罪，判處拘役40日，得易科罰金，全案仍可上訴。

