為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國中畢旅夜驚魂！闖5女學生房間拔房卡喊「單獨聊」酒醉領隊慘了

    2026/02/07 23:09 記者許國楨／台中報導
    台中地院判領隊陳男拘役40日，得易科罰金。（資料照）

    台中地院判領隊陳男拘役40日，得易科罰金。（資料照）

    在旅行社任職的陳姓男子擔任某國中畢旅領隊，竟在凌晨時分以「送消夜」為由，未經同意闖入5名女學生房間，不僅當眾喝酒、拉扯學生，還在學生多次要求下拒不離開，甚至強行拔除房卡，要求學生送行、單獨聊天，行徑脫序，引發譁然，台中地院審理後，依成年人對少年犯強制罪，判陳男拘役40日，得易科罰金。

    經查，2024年10月18日凌晨2時許，陳男趁夜深人靜，以送消夜為藉口進入1間住有5名未滿18歲女學生房間內，未經學生同意便逕自留下，甚至直接在少女面前飲酒聊天，期間，陳男還伸手抓住其中1名女學生的手，將人拉近使肩膀碰觸，並辯稱「兄弟都是這樣打招呼的」，酒後大談私人話題，讓學生感到極度不適。

    女學生們多次表達不安，反覆要求陳男「早點回去休息」、「不要在這邊喝酒」、「我們要休息了」，但陳男仍賴著不走，甚至情緒不滿，強行抽走房間房卡，導致房內一度斷電，還要求學生出門送行、單獨聊天，直到5名女學生彼此壯膽、團結應對，陳男才悻悻然離去。

    陳男到案後否認犯行，辯稱是學生開門讓他誤會可以進房，進去後也只是聊天，並未強制或拔房卡，認為是酒醉導致誤解，然而，女學生指證歷歷，且有飯店監視器畫面佐證，事後陳男任職旅行社也因學生受驚嚇而出面與家屬和解，法院審酌，陳男身為畢旅領隊，行為已逾越職責分際，最終依成年人對少年犯強制罪，判處拘役40日，得易科罰金，全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播