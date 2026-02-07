2/7 今彩539頭獎開1注！800萬獎落高雄

2月7日開獎的第115000033期今彩539頭獎開出一注。（台彩提供；本報合成）

2月7日開獎的第115000033期今彩539頭獎開出一注，由高雄市岡山區岡燕路371號的「金多謝彩券行」開出。

第115000033期今彩539中獎號碼為「03、08、22、27、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共239注中獎，每注可得2萬元；參獎共7544注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3784注中獎，每注可得50元。

第115000033期39樂合彩中獎號碼為「03、08、22、27、32」，四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共160注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6636注中獎，每注可得1125元。

第115000033期3星彩中獎號碼為「941」，壹獎共46注中獎，每注可得5000元。

第115000033期4星彩中獎號碼為「0529」，壹獎共29注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

