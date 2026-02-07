為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    贓車拒攔查逃逸 中和警轟4槍逮竊盜通緝犯

    2026/02/07 21:12 記者鄭景議／台北報導
    朱男猛踩油門企圖衝撞逃逸，警方連開四槍制止。（翻攝Threads網友rt007173）

    新北市中和街頭今晚驚傳槍響！52歲朱姓男子晚間8時許，駕駛偷來Nissan轎車載兩名友人行經中和路段，遭警方攔查卻加速衝撞警方。員警連開四槍制止，將車輛攔下。隨後在車內搜出安非他命，並發現其中一名乘客是竊盜通緝犯。

    中和派出所警方調查，朱男具有竊盜及毒品等多項前科，他今日晚間駕駛一輛通報失竊的老舊轎車，載著兩名友人出沒在中和派出所轄區。員警在執行勤務時發現該部贓車，隨即上前示意停車受檢，沒想到朱男非但沒有熄火，反而猛踩油門企圖衝撞逃逸，現場情況一度危急。

    為了防止朱男繼續竄逃危害公眾安全，員警隨即拔槍對著車輪等連開四槍，朱男才停下車輛。員警隨即上前將車上三人拖下車進行壓制與盤查，確認現場並無任何人員受傷。

    警方隨後在朱男車內展開搜索，當場查獲一包二級毒品安非他命。經查證身分發現，同車的兩名友人中，其中一人正涉竊盜案被司法機關發布通緝。朱男等人隨後被警方上銬帶回派出所，目前警方持續釐清案情。

