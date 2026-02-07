為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化八堡圳再傳溺水 8旬翁落水送醫不治

    2026/02/07 19:15 記者陳冠備／彰化報導
    老翁不墜落二水八堡圳灌溉渠道，被救起已無生命跡象。（民眾提供）

    彰化縣二水鄉今（7日）上午發生溺水意外，年約80歲老翁不明原因墜落三義巷旁的八堡圳灌溉渠道，民眾發現報警。警消獲約半小時將人救起，但老翁已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治，這是八堡圳一年內第二起長者溺水事故。警方表示，確切情況仍待釐清。

    彰化縣消防局表示，今日上午10時12分接獲通報，指二水鄉三義巷旁有民眾落水。由於八堡圳水流湍急，立即調派第二大隊、二水、田中及社頭分隊等單位，共出動7輛消防車、1輛救護車、2部急流舟及無人機，並動員21名消防、義消人員沿八堡二圳下游展開搜救，為有利救援，同時協調水利管理單位關閉上游水閘，以減緩水流速度。

    搜救人員於14分鐘後，在八堡二圳的「三放水門」附近發現溺水老翁，隨即進行吊掛救援。然而，老翁被救上岸時已呈OHCA（到院前無呼吸心跳）狀態。救護人員立即施以心肺復甦術（CPR）、使用AED電擊並建立呼吸道，隨後火速送往田中仁和醫院急救，但仍宣告不治。

    據了解，這已是八堡圳近期一年內第二起類似事故。去年7月底，亦有一名70多歲長者於此渠道溺水身亡。連續事件引發地方對灌溉渠道周邊安全防護，以及高齡者社區照護的深切關切。警方表示，確切事故原因，有待調查釐清。

