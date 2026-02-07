為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新店山區租地囤200噸廢棄物 清潔社老闆、會計羈押禁見

    2026/02/07 18:53 記者張文川／台北報導
    清潔社會計吳苡芯（左二）被羈押禁見，豪萬公司負責人蔡耀成（右一）以10萬元交保。（資料照，記者王定傳攝）

    台北地檢署追查新北市新店山坡地遭長期違法堆置廢棄物案，台北地檢署6日發動9路搜索約談，訊後聲押3人，台北地院開庭後裁定，安城、木田、潔立安等3家清潔或環保公司負責人黃中進、會計吳苡芯羈押禁見，豪萬公司員工余進源8萬元交保候傳。

    北檢指揮新北市刑警大隊會同新北環保局偵辦，發現安城清潔社、豪萬環保公司等4家業者，去年起在新店山坡地租用土地，違法存放約200公噸一般廢棄物，依違反廢棄物清理法偵辦。檢察官昨複訊後，除聲押3人獲裁准2人，檢方另諭知豪萬公司負責人蔡耀成10萬元交保。

    廢棄物清理法規定，從事廢棄物清除、處理業務者，應向縣市或中央委託的機關，申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，才可以受託清除、處理廢棄物業務。

    檢警調查，安城、潔立安公司雖有清除許可，可收集、清運一般廢棄物，但並無貯存資格，黃中進涉與蔡耀成合作，由黃男在新店祥和路山區租土地，把向新店地區大樓、社區簽約收取的家戶垃圾，非法存放於該土地，總計約200公噸。

    檢警6日搜索黃、蔡等人住處及安城等公司共9處，拘提黃中進及會計吳苡芯、蔡耀成及豪萬公司員工余進源等4人；訊後聲押禁見黃中進、吳苡芯獲准，余進源、蔡耀成各8萬、10萬元交保。

