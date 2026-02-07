碎紙機卡卡的噴潤滑油竟爆炸！ 注意安全使用4要點

台中市近日發生因向碎紙機噴灑含易燃氣體的潤滑油，造成辦公室火災。（圖取自臉書專頁「台中市政府消防局」）

年關將近，不少公司行號有些文件丟棄前需要先送進碎紙機處理，不過，台中近日有1起辦公室火災，員工發現碎紙機卡卡的，噴含有丁烷成分的潤滑油引發。台中市消防局提醒，使用碎紙機時要注意潤滑油或清潔劑、正確選用專用潤滑工具、應避免長時間連續使用、應定期清理碎紙桶內堆積之廢紙。

台中市政府消防局在臉書發文，當時碎紙機已連續運作約30分鐘，員工覺得碎紙不順，拿起含有丁烷成分的潤滑油噴灑刀頭。沒想到，噴完後一插電啟動，隨即「轟」的一聲氣爆，碎紙箱內紙屑瞬間起火燃燒。所幸員工反應迅速，立即拿手提式乾粉滅火器撲滅，才未釀成大禍。

消防局說明，碎紙機內部馬達在運轉過程中會產生微小火花。由於丁烷為易燃性氣體（閃火點：-74℃、爆炸界限：1.8％-8.4％），蓄積在碎紙機周圍，遇馬達作動火花，引發氣爆及火災。許多碎紙機機外殼都有標示「嚴禁可燃性噴劑」警語，但使用者往往容易忽略。

台中市政府消防局提醒以下碎紙機使用安全要點：

1.碎紙機嚴禁噴灑含有丁烷、丙烷等易燃性氣體之潤滑油或清潔劑。

2.正確選用專用潤滑工具，如需保養碎紙機刀頭，應選用碎紙機專用的「潤滑油片」或「非易燃性壓力潤滑油」。

3.碎紙機應避免長時間連續使用（建議參考說明書之額定工作時間），以防止馬達過熱。

4.應定期清理碎紙桶內堆積之廢紙，避免機器發生故障卡紙時，產生之高溫或火花引燃易燃的紙屑碎堆。

