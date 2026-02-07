借蝦皮帳號網拍中國貓狗除蟲頸圈 台南女遭判6個月

楊女與中國人士合作借用蝦皮帳號陳列網拍未經核准的貓狗除蟲頸圈，遭台南市動保處查獲。台南地院依共同犯意圖販賣而陳列動物用禁藥罪，判處楊女有期徒刑6個月。（記者王捷攝）

楊姓女子借用劉姓女子蝦皮帳號與帳戶，與中國接洽在台灣網拍平台販售貓狗除蟲頸圈，被動保處發現查獲，台南地方法院以意圖販賣而陳列動物用禁藥罪判6月，可易科罰金。

判決指出，楊女明知未經核准擅自輸入的動物用藥品屬於禁藥，竟與中國大陸地區不詳人士合作，自2024年8月起，向劉姓女子借用蝦皮帳號並經營商場。楊女在網路上刊登具有驅蟲藥效的「拜耳索來多（Seresto）貓狗除蟲頸圈」商品訊息，供不特定民眾選購。買家下單後，商品由中國廠商自境外寄送來台，款項則透過劉女帳戶轉匯給楊女，以此方式在台陳列禁藥。

台南市動物防疫保護處人員前年執行網路巡邏時，發現該商場違法販賣行為。案經檢調偵辦，發現楊女先前已有多次違反動物用藥品管理法及藥事法前科。雖然楊女非直接輸入者，但其透過網路平台與中國賣家串聯，公開陳列並招攬生意的行為，已構成意圖販賣而陳列動物用禁藥罪，嚴重影響國內動物藥品的管理與邊境防疫秩序。

法院審酌，楊女與他人共同意圖販賣而陳列動物用禁藥，影響主管機關對動物用藥品管理，屬不該行為，但她在偵查中坦承犯行，態度良好，且本案尚無積極證據顯示已造成實害，考量檢方以簡易程序追訴，仍有從最低度刑量處斷的餘地，量處6月徒刑並諭知得易科罰金。

