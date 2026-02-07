為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    遭南苗市場持刀男砍傷 頭中2刀警員已轉出加護病房

    2026/02/07 17:13 記者張勳騰／苗栗報導
    內政部長劉世芳前往探視受傷的朱姓警員。（苗栗醫院提供）

    鍾姓男子4日在苗栗市南苗市場持刀，狠刺到場處理的朱姓警員頭部2刀，左額頭及頭頂部有撕裂傷，大量失血，縫合送加護病房觀察。衛福部苗栗醫院醫師今（7）日再次評估，朱員情況穩定，已轉到一般病房。

    40歲鍾姓男子4日上午拿刀到人潮密集的苗栗市南苗市場，民眾見狀立即報警，苗栗警分局南苗派出所員警立即趕往現場，鍾男與員警爆發衝突，攻擊警察，朱姓警員頭部被刺傷，血流滿面，李姓警員見狀緊急開2槍，鍾男胸部中彈送醫不治。

    朱姓警員左額頭有7公分傷口、頭頂有10公分撕裂傷，緊急縫合。但電腦斷層顯示，朱員顱骨有局部骨裂現象，造成大量失血，苗栗醫院急診醫療團隊立即進行緊急縫合與輸血治療，送加護病房觀察與治療，心理師介入提供關懷與心理支持。醫師今天再次評估後，朱員病情穩定，已轉到一般病房接受後續照護

    朱員住院期間，包括內政部長劉世芳、警政署長張榮興、苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠、苗栗縣警察局長李忠萍等人都前來探望關心，表達支持。

    警政署長張榮興（左2）、苗栗縣長鍾東錦（右2）等人前往探視受傷的朱姓警員。（苗栗醫院提供）

