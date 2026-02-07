訪台東最高警察機關向陽派出所 警局長林宏昇慰勉「深山守護神」

台東警察局長林宏昇（中）今天到向陽派出所慰勞。（記者黃明堂翻攝）

位於海拔2312公尺、雲霧繚繞的向陽派出所是台東海拔最高警政機關，新任台東縣警察局長林宏昇今天在關山分局長龔士哲等人陪同下，沿著台20線南橫公路一路西行，逐一走訪海端、霧鹿、利稻及向陽等單位，親自送上加菜金，為投入「115年加強重要節日安全維護工作」同仁加油打氣。

縣警局說，坐落在南橫高點的向陽派出所雖是夏季避暑名勝，但冬季時節卻宛如一座天然冷凍庫，員警在天候瞬息萬變、道路易塌且醫療資源匱乏的極端環境下，不僅要維護治安與交通，更需承擔各類高山救援任務。這群被當地居民譽為「深山守護神」的員警，長期堅守崗位，成為往來登山客與部落居民最堅實的依靠。林宏昇說，山區觀光與返鄉車流將在春節期間激增，第一線同仁的奉獻是民眾安心過節的後盾，因此他堅持親自登高，表達內心的感謝與支持。

為了更貼近基層實務，林宏昇特別在霧鹿派出所與同仁共進午餐，與大家閒話家常，深入了解山區伙食補給、住宿與輪班作息等日常細節。聽取員警分享在處理登山迷途或急難救助時的心路歷程。分局長龔士哲也趁此機會詳述南橫沿線的勤務特性與人力需求，讓局長精確掌握基層現況。

