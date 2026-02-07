為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    槓上開花 新北警緝毒又抄出槍彈 刺青師民宅自營毒品分裝場

    2026/02/07 16:23 記者徐聖倫／新北報導
    海山分局員警入屋內控制住刺青師張男等5人。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市海山警分局接獲情資，得知轄內一處公寓為毒品分裝場，昨派員查緝，逮捕46歲張姓刺青師與女友、友人共5人，除了依托咪酯、安非他命等原料、成品外，另在房內搜出2把改造手槍、數十發子彈，張男等人全被依法送辦。

    據悉，張男在板橋區經營刺青工作室，客人多半為道上兄弟，有情資顯示，張男除了刺青，還涉及協助分裝毒品。警方經過長期蒐證，掌握相關證據，昨持搜索票前往板橋區陽明街張男租屋處查緝。

    刑警、保安大隊霹靂小組員警荷槍實彈進行攻堅，屋內眾人見如此陣仗立即趴下，警方在客廳桌上看到一堆安毒、依托咪酯半成品與成品，經擴大搜索屋內，又在一個手提音響夾層內找到2把改造手槍、子彈30發，將張男等5人與贓證物一併帶回。

    據警方調查，張男與女友以及現場3名友人，皆有毒品前科，張男見無從辯駁，承認確實從事毒品分裝，槍枝是他從網路上購買模型槍再改裝，子彈也是從網路上購得。警詢後，依毒品、槍砲等罪嫌，將張男等5人移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣依托咪酯、安非他命等各式毒品與分裝工具。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在手提音響夾層起出改造手槍、子彈。（記者徐聖倫翻攝）

