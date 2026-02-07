台中2寶爸闖紅燈釀禍！姊弟同車墜橋1死1傷 法院判決出爐

消防人員當時在橋下的搶救畫面。（資料照）

台中市北屯區知名景點「情人橋」去年初發生一起奪命車禍，一輛轎車闖紅燈高速通過路口，猛烈撞上周姓姊弟的車輛，導致對方失控衝破護欄，翻落約6公尺深的橋下邊坡，現場怵目驚心，釀成1死1傷悲劇，台中地院近日審結，考量肇事駕駛已賠償300萬元並取得家屬諒解，判處有期徒刑6月、緩刑3年。

這起事故發生在去年1月9日清晨6時許，48歲陳姓男子駕車沿北屯區祥順路往北直行，行經與景賢路交叉路口時闖紅燈，與52歲周姓男子駕駛、載著55歲胞姊的轎車發生猛烈碰撞，強大撞擊力道使周男車輛瞬間偏移，直接撞破情人橋護欄，墜落廍子溪床邊坡。

請繼續往下閱讀...

消防局獲報後緊急派員搶救，將受困車內的周姓姊弟救出，周男意識清楚，僅頭部及身體多處擦挫傷，送醫後無生命危險，但坐在副駕駛座的周女頭部嚴重撕裂傷、當場失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。事故也造成陳男全身多處擦挫傷，經治療後無大礙。

檢方依過失致死罪起訴陳男，法院審理時指出，陳男闖紅燈行為明顯怠忽注意義務，直接導致他人死亡，行為應予非難，但審酌他事後自首、坦承犯行，且無前科，並已與死者家屬達成和解，賠償300萬元，同時考量陳男是單親父親，需獨力撫養2名年幼女兒，綜合量刑後判處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法