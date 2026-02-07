為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    以為萬無一失？天九牌職業大賭場藏偏遠深山 開沒幾天就被抄了

    2026/02/07 15:16 記者徐聖倫／新北報導
    警方破獲藏匿深山的天九大賭場。（記者徐聖倫翻攝）

    警方破獲藏匿深山的天九大賭場。（記者徐聖倫翻攝）

    偏遠山區藏賭場！新北市林口區菁埔是位在山區的偏遠小聚落，但近期卻出入複雜，警方細查，果然有賭場藏匿於此。前日，警方派員查緝，搗破這處天九牌賭場，帶回負責人、賭客等近20人，扣回贓款、證物，將一干人等依法送辦。

    據悉，菁埔聚落位在山區，地理位置非常偏遠，平常人車亦非常少。有附近住戶發現，最近怎常看到非本地人出沒，時間點還都在深夜，警方掌握相關情資，於是展開蒐證。

    果然，在這偏遠山區藏著職業大賭場，警方經過長期蒐證，前日持搜索票派員查緝，破門而入控制56歲負責人陳姓女子與2名員工，現場賭客共17人也被一一檢查，並扣回賭資13萬6千元、天九牌賭具、監視器材等各項證物。

    陳女向警方供稱，他們本想趁過年賺一波，豈料開沒幾天就被「衝掉」，也沒想到深山竟然也會被警方鎖定。警詢後，依賭博罪嫌，將陳女與員工共3人移送法辦，17名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

    警方檢查現場賭客。（記者徐聖倫翻攝）

    警方檢查現場賭客。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回賭資、賭具、監視設備等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回賭資、賭具、監視設備等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

