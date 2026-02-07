為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    毒蟲違停爆睡7小時 警察「貼心」叫起床送法辦

    2026/02/07 14:50 記者徐聖倫／新北報導
    警方將連男叫起床。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將連男叫起床。（記者徐聖倫翻攝）

    47歲連姓男子，前日將汽車違停新北市淡水路邊，一停就是7小時，附近民眾發現連男在駕駛座一動不動，為求保險遂報警。警方趕抵，看到副駕座位一堆毒品，包裝上還印有絕命毒師，於是將他叫起，原來連男吸食了大麻、依托咪酯等毒品，精神恍惚才會睡在車上，警方將他依法送辦。

    據悉，當日上午10時許，連男將賓士休旅車停在淡水區大義街紅線上，這一停就是連續7小時，附近鄰居見連男在車上沒動靜，擔心他的安危於是報警。

    警方據報趕抵，往車內一看，一大堆毒品就放在副駕駛座上，其中還有包裝印上絕命毒師，警方於是敲擊車窗，敲了好一陣子連男才醒來。連男一看員警佇立車旁，自知逃不掉，於是老實說出自己本來要看醫生，想說暫停休息一下，沒想到就睡了7小時。

    警方扣回18顆依托咪酯電子煙彈、1瓶煙油、1包安非他命、吸食器、4包毒咖啡，並以唾液篩檢測出大麻、依托咪酯呈陽性反應。連男供稱，毒品全部是自己施用的，全部在網路上購買，但賣家資料他已不記得。警詢後，依毒品罪嫌，將連男移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方扣回依托咪酯煙彈、毒咖啡包等多項毒品。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回依托咪酯煙彈、毒咖啡包等多項毒品。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將連男移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將連男移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

