    社會

    和美公所46年前未幫職代投保 彰化退休婦求償92萬敗訴

    2026/02/07 15:02 記者陳冠備／彰化報導
    彰化謝姓婦人，不滿46年前任職和美鎮公所期間，公所未為其投保勞工保險，導致老年年金給付短少，向公所提告求償92萬餘元。彰化地院審理，駁回謝婦全部請求。（資料照）

    彰化縣謝姓婦人，因不滿46年前任職期間的公所未為其投保勞工保險，導致老年年金給付短少，向公所提告求償92萬餘元。彰化地院審理，認為謝婦當時的身分不符合當年勞保條例強制投保對象，且請求權已超過法定5年時效，判決駁回。

    判決書指出，謝姓婦人從1979年9月至1981年2月底擔任和美鎮公所書記及技士的「職務代理人」，她主張，依當時勞工保險相關規定，公所應替其投保勞保，卻未依法辦理，致使退休後可領取的老人年金減少，請求公所賠償勞保年金差額24萬7200元，此外，她以訴訟過程耗費心力、造成精神痛苦為由，另求償68萬1400元精神慰撫金及相關費用，合計92萬8622元。

    和美鎮公所則抗辯指出，依當時有效的勞工保險條例，僅「約聘、約僱人員」或「技工、司機、工友」才屬於強制投保對象，謝婦擔任的「職務代理人」並不在其列。且謝婦離職已超過40年，即便公所有投保義務，其請求權也早已超過法定5年時效，依法不得再行主張。

    法官審理後指出，依民國68年修正前的勞工保險條例規定，政府機關僅須替技工、司機、工友及約聘、約僱人員投保，謝婦所擔任的「職務代理人」不在適用範圍內，公所並無違法不投保情形。另就勞保年金損害部分，即使假設公所有投保義務，謝女自1981年離職起即應主張權利，卻遲至2025年才提告，已超過勞退條例規定的5年請求權時效。

    另外，針對謝婦訴訟費用與精神慰撫金的請求，審理後認為，謝婦未具體說明法律依據，經要求補正仍未提出，亦難以准許。綜合以上理由，判決駁回謝婦全部請求，訴訟費仍由她負擔。

