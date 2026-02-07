南迴公路轎車疑打滑撞斷路牌「墜20米深谷」 警消懸臂垂降救人

轎車疑打滑撞斷路牌墜20米深谷。（記者黃明堂攝）

​​台東縣台9線南迴公路394公里處今（7）日上午9時許發生一起嚴重的墜谷意外。一名49歲陳姓男子駕駛白色轎車行經該路段時，車身突然疑似因打滑失控，整輛車先是猛烈撞擊路邊指標牌面，隨後又側向撞上橋墩，強大的撞擊力道讓車輛瞬間翻落深達20公尺的山谷之下。

​從後方車輛提供的行車紀錄器畫面顯示，當時天候似乎陰雨濕滑，白色轎車在轉彎處失去重心，撞擊瞬間甚至連堅固的路牌也被連根撞斷，現場橋面留下一地車體零件殘骸，足見當時衝擊力道之大。

​台東縣消防局接獲報案後立即出動救援，由於山谷地形陡峭深邃，救難人員採取垂降方式下切至谷底接觸傷者。所幸陳姓駕駛被發現時仍有意識，救護人員迅速將其固定於長背板上，並同步架設懸臂吊掛系統，配合地面救災人員拉繩索接應，耗時約一個半小時才合力將受困人員吊掛回路面。

​大武消防大隊副大隊長陳振文表示，救援過程考驗地形掌握度，所幸最終順利將傷者救起並緊急送醫救治。陳姓駕駛目前的傷勢情況仍待進一步評估，而至於車輛確切失控原因與肇事責任，警方已介入展開後續釐清與調查。

轎車疑打滑撞斷路牌墜20米深谷。（記者黃明堂翻攝）

