為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南迴公路轎車疑打滑撞斷路牌「墜20米深谷」 警消懸臂垂降救人

    2026/02/07 13:41 記者黃明堂／台東報導
    轎車疑打滑撞斷路牌墜20米深谷。（記者黃明堂攝）

    轎車疑打滑撞斷路牌墜20米深谷。（記者黃明堂攝）

    ​​台東縣台9線南迴公路394公里處今（7）日上午9時許發生一起嚴重的墜谷意外。一名49歲陳姓男子駕駛白色轎車行經該路段時，車身突然疑似因打滑失控，整輛車先是猛烈撞擊路邊指標牌面，隨後又側向撞上橋墩，強大的撞擊力道讓車輛瞬間翻落深達20公尺的山谷之下。

    ​從後方車輛提供的行車紀錄器畫面顯示，當時天候似乎陰雨濕滑，白色轎車在轉彎處失去重心，撞擊瞬間甚至連堅固的路牌也被連根撞斷，現場橋面留下一地車體零件殘骸，足見當時衝擊力道之大。

    ​台東縣消防局接獲報案後立即出動救援，由於山谷地形陡峭深邃，救難人員採取垂降方式下切至谷底接觸傷者。所幸陳姓駕駛被發現時仍有意識，救護人員迅速將其固定於長背板上，並同步架設懸臂吊掛系統，配合地面救災人員拉繩索接應，耗時約一個半小時才合力將受困人員吊掛回路面。

    ​大武消防大隊副大隊長陳振文表示，救援過程考驗地形掌握度，所幸最終順利將傷者救起並緊急送醫救治。陳姓駕駛目前的傷勢情況仍待進一步評估，而至於車輛確切失控原因與肇事責任，警方已介入展開後續釐清與調查。

    轎車疑打滑撞斷路牌墜20米深谷。（記者黃明堂翻攝）

    轎車疑打滑撞斷路牌墜20米深谷。（記者黃明堂翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播