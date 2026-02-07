為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    涉助鍾文智偷查民眾個資 南港派出所副所長黃梓翔收押禁見

    2026/02/07 12:07 記者張文川／台北報導
    檢警調偵辦「連一鮑魚」前老闆鍾文智棄保潛逃案，查出南港分局南港派出所副所黃梓翔涉偷查欠鍾文智債務者個資，台北地檢署指揮台北市調查處、警政署政風室發動搜索，昨向法院聲羈禁見，台北地院今晨裁准。（資料照）

    檢警調偵辦「連一鮑魚」前老闆鍾文智棄保潛逃案，查出南港分局南港派出所副所黃梓翔，涉嫌偷查欠鍾文智債務者的個資，台北地檢署指揮台北市調查處、警政署政風室發動搜索，昨向法院聲羈禁見黃梓翔；台北地院法官開庭後，認定有勾串之虞，裁准黃梓翔羈押禁見，將在看守所過年。可抗告。

    鍾文智逃亡後，警方自清自檢，查出有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智造假完成定期赴派出所報到的手續，去年已將北市福德派出所副所長李俊良、鍾文智的大帳房葉仲清聲押禁見獲准，進一步追查發現黃梓翔也涉案。

    專案小組調查發現，2018年鍾文智透過友人幫他買康友-KY（6452，已下市）股票，沒想到友人拿了錢後竟落跑，避不見面，鍾文智請助理葉仲清，找時任南港所的警員黃梓翔幫忙，偷查對方親友的個資以便討債。

    檢察官陳雅詩前天指揮警調搜索南港派出所，以被告身分通知黃梓翔，漏夜複訊後，認為黃梓翔涉違反個人資料保護法等罪，昨向北院聲請羈押禁見，北院今晨裁准。

