為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    防搶演練綜藝化 台南永康警跳起上車舞、撒嬌舞

    2026/02/07 10:20 記者吳俊鋒／台南報導
    永康警分局防搶演練，歹徒遭到圍捕時，跳起撒嬌舞。（永康警分局提供）

    永康警分局防搶演練，歹徒遭到圍捕時，跳起撒嬌舞。（永康警分局提供）

    農曆年將至，台南永康警分局在金融機構舉辦防搶演練，打劫的歹徒落網前，跳起韓國爆紅的「撒嬌舞」，波麗士們則回以抖音正流行的「上車舞」，綜藝化的圍捕過程引發熱議，評價兩極。

    演練時，2名歹徒突然衝入永康區農會大橋分部，持刀、鳴槍威嚇交付現金，機警職員立即找掩護蹲下，趁隙開啟手機「110視訊報案APP」，拍攝劫匪犯行。

    另名職員則伺機按下報案警鈴，永康分局勤務指揮中心透過APP視訊語音畫面得知農會被搶，立即通報圍捕。

    線上警網獲報，隨即趕往農會，歹徒搶劫得手後剛走出門口，就遭到前後包夾，一度對峙。

    劇情突然出現轉折，歹徒沒有反抗，而是使出「撒嬌舞」，希望員警不要逮捕他們。

    優勢警力成功圍捕，2名歹徒束手就擒，波麗士跳起「上車舞」，將他們帶回偵辦。

    防搶演練由永康分局同仁喬裝成劫匪，警方認為，搭配近期爆紅的「撒嬌舞」與「上車舞」，達到吸睛宣導效果。

    永康分局也表示，春節將屆，不少民眾到行庫提領現款，各式金融機構等錢財匯集處，易成歹徒覬覦目標，盼藉防搶演練，提醒相關從業人員與民眾隨時提高警覺，達成嚇阻犯罪成效。

    分局也提醒民眾，年關已屆，若有大筆現金提存，或者需要移轉，相關業者可隨時向警方申請護鈔服務。

    永康警分局防搶演練，歹徒落網後，波麗士跳起上車舞。（永康警分局提供）

    永康警分局防搶演練，歹徒落網後，波麗士跳起上車舞。（永康警分局提供）

    永康警分局防搶演練，歹徒衝入金融機構打劫。（永康警分局提供）

    永康警分局防搶演練，歹徒衝入金融機構打劫。（永康警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播