    社會

    涉協助鍾文智查個資 北市派出所副所長羈押禁見

    2026/02/07 10:16 中央社
    富商鍾文智判刑定讞後潛逃，北檢查出，台北市南港派出所黃姓副所長涉協助鍾男查詢民眾個資，5日搜索、約談黃男到案並聲押禁見。北院依涉犯個資法等罪且有勾串之虞裁准羈押禁見。

    台北地方法院認為，黃姓副所長嫌疑重大，此案尚有重要共犯未到案，且關鍵的通訊軟體對話紀錄也遭刪除，足認有勾串、滅證之虞，因此裁定羈押禁見。

    鍾文智涉嫌違反證券交易法獲利新台幣4億餘元，最高法院去年3月12日判刑合計30年5月定讞，檢方聲請定執行刑，台灣高等法院裁定應執行18年徒刑。台北地檢署接獲通知後啟動防逃機制，由於鍾文智未依規定向派出所報到，檢察官認為有逃亡或藏匿情形，發布通緝。

    檢方調查，鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾文智偽造簽名。北檢去年12月間搜索、約談台北市警察局信義分局李姓、梁姓、古姓副所長、鍾文智的葉姓帳房等人到案，訊後聲請羈押禁見李男、葉男獲准。

    檢方進一步調查，發現鍾文智曾因債務問題，找上南港派出所黃姓副所長協助查詢欠債者的個人資料，涉嫌違反個人資料保護法；另外，南港分局督察組李姓組長與鍾文智過從甚密，頗有交情。

    北檢5日指揮調查局台北市調查處、內政部警政署政風室，持法院核發搜索票，搜索南港派出所黃姓副所長的辦公室座位，提訊在押的葉姓帳房查證，同時以被告身分通知黃姓副所長，另以證人身分傳喚李男說明。

    檢察官複訊後，認為黃姓副所長涉犯個資法等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另將李男請回、葉姓帳房還押。

